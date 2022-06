போராட்டங்களின் கதை - 8

எல்லைகளற்ற அன்புவாதம்!



எனது பாலஸ்தீனப் பயணத்தின்போது அம்ரித்சர் மற்றும் வாகா பார்டர் பகுதிகளில் சுற்றித் திரிந்தேன். கோதுமை வயல்களினூடே இந்திய-பாகிஸ்தான் எல்லைக்கோடு வகுத்துச் சென்றது. இரு பக்கங்களிலும் வயல்களில் விவசாயக் கூலிகள் வேலை செய்துகொண்டிருந்தார்கள். நிச்சயம் அவர்கள் உறவினர்களாகவே இருக்க முடியும். எல்லையின் இரு புறங்களிலும் நின்று அவர்களுக்குள் பேசிக்கொண்டார்கள்.



நான் இந்தியாவின் வாகா எல்லை வழியே பாகிஸ் தானுக்குள் நுழைய, என் ஆவணங்களைச் சரிபார்த்துவிட்டு எல்லையைக் கடக்க நடந்தேன். அப்போது, இரு நாடுகளுக்கிடையே இருக்கும் No Mans Land-ல் சிறிது நேரம் நின்றேன். பல லட்சம் உயிர்களை பலிவாங்கிய, ரத்தம் படிந்த அந்தக் கோடுகளின் மீது நின்றபோது, லட்சக்கணக்கானவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு வந்த ரயில்கள் என் கண்முன்னே தெரிந்தன. மண்ட்டோவின் கதை மாந்தர்கள் என் முன் வந்து சென்றார்கள். அவரது கதைகளில் தென்படும் பதற்றம் என்னை தொற்றிக்கொண்டது. குஷ்வந்த் சிங்கின் `Train to Pakistan’, கமலா பாஷினின் `Borders and Boundaries: Women in India’s Partition’ எனப் பல புத்தகங்கள் நினைவில் வந்து அலைமோதின.



என் ஒரு கால் இந்தியாவிலும், ஒரு கால் பாகிஸ் தானிலுமாக நின்று ஒரு புகைப்படம் எடுத்தேன். இரு பக்க ராணுவ வீரர்களும் முரட்டு தேசியக் கண்களால் என்னைப் பார்த்தார்கள். நான் சிறிதாகப் புன்னகைத்தபடி, மண்ட்டோ தங்கியிருந்த லாகூர் ‘லட்சுமி மேன்ஷன்’ நோக்கிச் சென்றேன். நான் அம்ரித்சரில் குடித்த தேநீருக்கும், லாகூரில் குடித்த தேநீருக்கும் ருசியில் வித்தியாசம் இல்லை, அந்த மக்கள் காட்டிய அன்பிலும்!