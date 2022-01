கனவு - ராமநாதபுரம் - வளமும் வாய்ப்பும் - 4

Off - Road வாகனச் சேவை!



அதிக சுற்றுலாப்பயணிகளும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் தனுஷ்கோடிக்கு வர நேரும்போது, சரியான போக்குவரத்து வசதிகளும், பொழுதுபோக்கு வசதிகளும் இருக்கவேண்டியது முக்கியம். 2017-ம் ஆண்டு தனுஷ்கோடிக்குப் பேருந்து சேவை தொடங்கப்பட்டுவிட்டாலும், இன்னும் போதுமான பேருந்துகள் இல்லை. இந்த எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக, சுற்றுலாப்பயணிகளின் கவனத்தை ஈர்க்க Off - Road வாகனச் சேவையைத் தொடங்கலாம். Off Road வாகனம் என்றால், மணற்பரப்பில் ஓட்டுவதற்காகவே பெரிய டயர்களுடன் வடிவமைக்கப்படும் வாகனம். இந்த வாகனத்தை ராமேஸ்வரம் டு தனுஷ்கோடி கடற்கரை மணற்பரப்புகளில் இயக்கலாம். ஒரு வாகனம் 6 - 7 லட்சம் ரூபாய் வரை வரும். ஒரு நாளில் 10-லிருந்து 15 டிரிப் அடிக்கலாம். ஒரு டிரிப்புக்கு 3,000 ரூபாய் என்று கட்டணம் நிர்ணயித்தால், ஒரு நாளைக்கு 50,000 வரை வருமானம் ஈட்டலாம். இதையே ஐந்து வண்டிகளை மொத்தமாக வாங்கிப்போட்டு இயக்கினால், அதுவொரு சிறிய Off - Road வாகனச் சேவை நிறுவனமாக மாறிவிடும். எப்படியும் மாதத்துக்கு 2-லிருந்து 3 லட்சம் ரூபாய் வரை, அந்த நிறுவனம் லாபம் பார்க்கும்.