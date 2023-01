வலைபாயுதே..!

twitter.com/saravankavi



மனைவி அருகில் இருக்கும்போது போனில் தன் உறவினர்களிடம் பட்டும் படாமல் பேசிவிட்டு, மனைவியின் உறவினர்களுக்கு தேவையில்லை என்றாலும் நீண்ட நேரம் பேசும் கணவனே சிறந்த கணவன்!



துணிவா வாரிசா, விக்ரமனா அசீமான்னு பேசிக்குறவங்களுக்கு மத்தியில வாழ்வா சாவான்னு நம்ம வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு...



2கே கிட்ஸ்களின் தன்னம்பிக்கையின் உச்சம் ஆச்சர்யமாக இருக்கிறது. நேற்று ஒரு நேர்முகத்தேர்வு. ஒருவரிடம் Terraform-ன்னா என்னவென்று கேட்டபோது A form which is handling Terra data என்று பதில் சொன்னதைக் கேட்டுத் திகைத்துவிட்டேன்.



தனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாவிட்டால் 90'ஸ் கிட்ஸ் Sorry, I have no idea-ன்னு நேர்மையாகச் சொல்லிவிடுவார்கள். ஆனால் இப்போது கல்லூரி முடித்து வருபவர்கள் எதைக் கேட்டாலும் அதைப் பற்றி ஏதாவது ஒரு விளக்கம் கொடுத்துவிடுகிறார்கள். சொல்லப்போனால் அதுதான் உண்மையான பதிலா என்றுகூட ஒரு நிமிடம் நம்மைக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்திவிடுகிறார்கள். எதையும் தெரியாது என்று யாரும் சொல்வதில்லை.



இதுகூடப் பரவாயில்லை. ஒரு இளைஞரிடம் இந்த வேலைக்குச் சேர்ந்தபின்பு அடுத்த இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு உன்னுடைய Vison & Goal என்னவென்று கேட்டால், வேலையை ராஜினாமா செஞ்சுட்டு ஒரு Youtube சேனல் ஆரம்பிக்கணும் என்று பதில் சொன்னார். இவனுங்களை வேலைக்கு எடுக்காட்டி நம்மை பூமர் அங்கிள் என்று சொல்லிடுவானுங்களோ என்று குற்றவுணர்ச்சி வருமளவுக்குப் போய்விடுகிறது. வேற வழி? வேலைக்கு எடுத்தோம்.