அன்று `கஞ்சித்தொட்டி’... இன்று அரசு மருத்துவமனை! - சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் ஒரு நாள்!

ஆசியாவின் மிகப் பழைமையான மருத்துவமனையான ஸ்டான்லி மருத்துவமனையைப் பற்றி ஒரு பார்வை!

`தெய்வத்துக்குச் சமமானவர்கள் மருத்துவர்கள்!’ - காலம் காலமாகச் சொல்லப்படும் வாசகம். இதில் உண்மையில்லாமலில்லை. விபத்தோ, பெருநோயோ... சாவின் விளிம்பிலிருந்து மீட்டுக்கொண்டு வரும் மருத்துவர்கள் இறைவனுக்குச் சமமானவர்கள்தானே! நம்மில் ஒருவர் கோயிலுக்குக்கூட செல்லாமல் இருந்திருக்கலாம்; ஆனால், மருத்துவமனைக்குள் செல்லாமல் இருந்திருக்கவே முடியாது. சில மருத்துவமனைகளுக்கும் வரலாறு உண்டு; பாரம்பர்யப் பெருமை உண்டு. அப்படிப் பழம் பெருமையும் முக்கியத்துவமும் வாய்ந்தது சென்னை, அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனை.

ஆசியாவின் மிகப் பழைமையான மருத்துவமனைகளில், ஸ்டான்லி மருத்துவமனையும் ஒன்று. 200 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் மக்களுக்கான மருத்துவ சேவையைச் செய்துவருகிறது.வட சென்னைப் பகுதி மக்களால் ‘கஞ்சித்தொட்டி மருத்துவமனை’ என ஆரம்பத்தில் அழைக்கப்பட்டது. 1782-ம் ஆண்டில் மணியக்காரர் என்ற செல்வந்தர் ராயபுரத்தில் வசித்துவந்தார். பஞ்சம் தலைவிரித்தாடிய காலகட்டம் அது. பல இடங்களில் சிற்சில போர்களும் நடந்துகொண்டிருந்தன. போர் வீரர்களுக்கும் மக்களுக்கும் உணவளிக்க, தன்னுடைய தோட்டத்தில் ஒரு சத்திரத்தை கட்டினார் மணியக்காரர். அங்கே, பலருக்குக் கஞ்சி வழங்கினார். நாளடைவில் அந்த இடம் ‘கஞ்சித்தொட்டி’ எனப் பெயர் பெற்றது. அந்த இடத்தில் 1799-ம் ஆண்டில் ‘ஜான் அண்டர்வுட்’ என்ற மருத்துவர், சிறிய மருத்துவமனையை ஆரம்பித்தார். 1808-ம் ஆண்டில் அந்தச் சத்திரத்தையும் மருத்துவமனையையும் ஆங்கில அரசு ஏற்று நடத்தியது. பின்னர், 1910-ம் ஆண்டில் அரசுடைமையாக்கப்பட்டது. பிறகு, ‘ராயபுரம் மருத்துவமனை’ எனப் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது.

1933-ம் ஆண்டில், அப்போது சென்னை மகாண ஆளுநராக இருந்தவர் ஜார்ஜ் ஃபிரெடரிக் ஸ்டான்லி (Sir George Frederick Stanley), இங்கே, மருத்துவக் கல்லூரியை ஆரம்பித்தார். அதன் பிறகு, ‘அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனை’யாக உருமாற்றம் அடைந்தது. இப்போது, 1,661 படுக்கைகள், 61 மருத்துவர்கள், 332 செவிலியர்கள், என மிகப் பெரிய அளவில் வளர்ந்து, கம்பீரமாக நிற்கிறது. இந்த மருத்துவமனையால், தினசரி 1,585 உள்நோயாளிகளும் 5,000 வெளிநோயாளிகளும் பயனடைகின்றனர்.

மருத்துவமனை வளாகத்துக்குள் நுழைந்தோம். பலவிதமான உடல்நலப் பிரச்னைகளுடன் வருபவர்கள்; அவர்களுக்கு உதவி செய்ய உடன் வந்தவர்கள்; நோயாளிகளைப் பார்வையிட வந்தவர்கள்; பணியாளர்கள்; சிறு வியாபாரிகள்... எனக் கலவையான மனிதர்கள் கூட்டம். அங்குமிங்கும் நடந்துகொண்டும், அமர்ந்துகொண்டும், சுவரோரமாகப் படுத்துக்கொண்டும் கிடந்த மனிதர்களுக்கு இடையே நாமும் ஒருவராகக் கலந்தோம். மருத்துவமனை வாசலுக்கு முன்னால் கைகளிலும் கால்களிலும் கட்டுப்போட்டிருக்க, களையிழந்த முகத்துடன் அமர்ந்திருந்தார் ஒரு நோயாளி. அவரைப் பார்த்தபடியே உள்ளே நுழைந்தோம்.

முதலில் நாம் சென்றது வெளி நோயாளிகள் பிரிவு. ஓ.பி. சீட்டு வாங்குவதற்காக வரிசையில் ஏராளமானவர்கள் காத்திருந்தார்கள். அத்தனை முகங்களிலும் ஏதோவொரு கவலை, ஏக்கம். சீக்கிரம் மருத்துவரைப் பார்த்துவிட வேண்டும் என்கிற அவசரம் பலரிடமிருப்பது வெளிப்படையாகத் தெரிந்தது. சிலர் வரிசையில் நிற்காமல் அங்குமிங்கும் நடந்துகொண்டிருந்தார்கள்.

சிறிது நேரம் அங்கே நின்றுகொண்டிருந்துவிட்டு, தீவிர அறுவைச் சிகிச்சை வார்டு பக்கம் சென்றோம். எங்களுடன் மருத்துவமனையின் தொழில்நுட்ப பொறியாளர் (Biotechnical Engineer) ஒருவர் வந்தார். அவர் எங்களை தீவிர அறுவைச் சிகிச்சைப் பிரிவுக்குள் அழைத்துச் சென்றார். நோயாளிகளில் படுக்கையில் படுத்திருந்தார்கள். அவர்களில் பலரின் மூக்கில் செயற்கை சுவாசமளிக்கும் ஆக்சிஜனேற்றிகள் மாட்டப்பட்டிருந்தன. மார்புவரை போர்த்தியிருக்கும் கறுப்பு கம்பளியுடன், முகத்தில் சிறு சிறு காயங்களுடன், செயற்கை வாயுவைச் சுவாசித்தபடி மயக்கநிலையில் இருப்பவர்கள்தான் அநேகம். தன்னைச் சற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதைக்கூட அறியாமல் படுத்திருந்த அவர்களைப் பார்க்கப் பார்க்க நமக்குக் கலக்கமாக இருந்தது.

இங்கே, கழுத்து மற்றும் முக சிகிச்சை, தெர்மோபிளாஸ்டி (Thermoplasty) சிகிச்சை, உமிழ்வு உயிரியல் சிகிச்சை (Excision bio spy) மூச்சுப் பெருங்குழாய் சிகிச்சை (Tracheotomy) உள்ளிட்ட பல சிகிச்சைகள் அளிக்கப்படுகின்றன. அருகிலிருந்த மற்றொரு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவுக்கு சென்றோம். அங்கே தலையில் அறுவைச்சிகிச்சை செய்யப்பட்ட நோயாளிகள், 'பேஷன்ட்ஸ் மானிட்டர் சிஸ்டம்' (Patients monitor system) உடன் இணைக்கப்பட்ட ஊசி (Syringe pump) மற்றும் உட்செலுத்துதல் குழாய்கள் (Infusion pump) மாட்டப்பட்டு படுக்கைகளில் படுத்திருந்தார்கள். `மனிதர்களுக்குத்தான் எத்தனை உடல்நலப் பிரச்னைகள்?’ என்று மனதுக்குள் நினைத்தபடி நடந்தோம்.

விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்குச் செல்லும் வழியிலிருந்த உயரிய சிறப்பு சிகிச்சைக் கட்டடம் வரவேற்றது. அது கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கும் சிறப்புப் பிரிவு. இங்குத் தீவிரப் பிரச்னைகளோடு (Difficult case) வரும் கர்ப்பிணிகளுக்கு மட்டுமே பிரசவம் பார்க்கப்படுகிறது.

'எமர்ஜென்ஸி வார்டு' (Emergency ward) எனும் விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு... பல நோயாளிகள் முகம், கை, கால்களில் கட்டுப்போட்டு உட்கார்ந்திருந்தனர். ஒருவரை, உறவினர் ஒருவர் கைத்தாங்கலாக அழைத்துச் சென்றுகொண்டிருந்தார். அறைக்குள்ளே நோயாளிகளின் மௌனமும் சோகத்தைத் தாங்கிய முகங்களும் நம் மனதை கனக்கச் செய்தன. ஒருவரை ஸ்ட்ரெச்சரில் படுக்கவைத்து பணியாள் தள்ளிக்கொண்டு செல்ல, குளூக்கோஸ் பாட்டிலைக் கையில் ஏந்தியபடி கூடவே சென்றுகொண்டிருந்தார் நர்ஸ் ஒருவர். விபத்தில், அடிதடி சண்டையில் சிக்கி படுகாயம் அடைந்தவர்கள்தான் இங்கே அறுவைச் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.

சற்று தூரம் நடந்து ஓர் அறையில் ஏதோ சத்தம் கேட்க எட்டிப் பார்த்தோம். உள்ளே மருத்துவர் ஒருவர், வலியால் துடித்துக்கொண்டிருந்த ஒருவரை சமாதானம் செய்து ஊசி போட்டுக்கொண்டிருந்தார். நாம் மேலும் நடந்தபோது, இன்னோர் அறையிலிருந்து அழுகைக் குரல். அங்கே பெண்மணி ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்திருந்தார். அவரது உடலை ஸ்ட்ரெட்சரில் ஏற்றிக்கொண்டிருந்தார்கள் மருத்துவமனை ஊழியர்கள். அருகில், நின்றுகொண்டிருந்த உறவினர்கள் கதறியழுதது நம்மை உலுக்கியெடுத்தது.

அந்த அறைக்கு எதிரே, செயற்கை ஆக்சிஜனேற்றியை முகத்தில் மாட்டியபடி படுத்திருந்தார் நோயாளி இன்னொரு பெண். அவரின் தோற்றத்திலிருந்தே அவரின் ஏழ்மை நிலை அப்பட்டமாகத் தெரிந்தது. முகத்தில் சோகம் அப்பிக்கிடந்தது. ஆனால், இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சையிலும் ஸ்டான்லி மருத்துவமனை எந்தக் குறையும் வைப்பதில்லை என்பது அவர்களை நர்ஸும் மற்றவர்களும் நடத்தும்விதத்திலிருந்தே புரிந்தது.

'டீப் வெய்ன் த்ரோம்பாஸிஸ்' (Deep vein thrombosis) என்கிற ஆழமான நரம்பு ரத்த உறைவு, மூச்சுவிடுவதில் சிரமம், 'அனீமியா' (Anemia) எனப்படும் ரத்தசோகை உள்ளிட்ட பல பிரச்னைகளால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் கஸ்தூரி. ``இவங்க ரத்தத்துல ஹீமோகுளோபினின் அளவு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு...’’ என்கிறார் அவரைக் கவனித்துக்கொள்ளும் நர்ஸ். காய்ந்த சருகைப்போலப் படுக்கையில் கிடந்தார் கஸ்தூரி.

அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில், பல்வேறு சிகிச்சைகளுக்குத் தேவையான எண்ணற்ற உபகரணங்கள் இருக்கின்றன. 'ரேடியோதெரபி' (Radiotherapy), 'மேக்னடிக் ரிசோனான்ஸ் ஆஞ்சியோகிராம்' (Magnetic Resonance Angiogram), 'சி.டி ஸ்கேன்' (CT Scan), டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே, 'காத் லேப்' (Cath lab), 'எக்ஸ்ரே' (X ray), 'அல்ட்ரா சோனோகிராஃபி' (Ultra Sonography),'மேமோகிரஃபி' (Mammography), 'டயாலிஸிஸ்' (Dialysis), 'லித்தோகிராஃபி' (Lithography), 'வென்டிலேட்டர்ஸ்' (Ventilators)... என எண்ணற்ற நவீன சிகிச்சை சாதனங்கள் இருக்கின்றன. நோயாளிகளின் வசதிக்காக மயக்கவியல், இதயம், நரம்பியல், சிறுநீரகவியல், குழந்தைகளுக்கானச் சிகிச்சை ... எனப் பல துறைகளாக பிரிக்கப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்படுகிறது.

இங்கு, தீவிர அறுவைச்சிகிச்சைக்காக மட்டுமே 20 ஆபரேஷன் தியேட்டர்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒரு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு உண்டு. குறிப்பாக, 'வாஸ்குலர் ' (Vascular)அறுவைச்சிகிச்சை , இதய அறுவைச்சிகிச்சை (Cardiothoracic surgery), சிறுநீரக அறுவைச்சிகிச்சை (Urology), கண், காது, தொண்டைச் சம்பந்தப்பட்ட அறுவைச்சிகிச்சை (ENT), கண் அறுவைச்சிகிச்சை (Ophthalmology) என தனித்தனியாக உள்ளன. மயக்க மருத்துவத் துறையில் 36 'இசிஜி' (ECG) மெஷின்கள் இருக்கின்றன.

மேலும் சர்க்கரைநோய், யோகா, இயற்கை மருத்துவம் எனப் பல துறைகள் உள்ளன. 'நாங்கள் உங்களுக்கு உதவலாமா?' ( MAY I HELP YOU ) எனும் போர்டுக்குக் கீழே இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் கோட் அணிந்த பெண்கள் நோயாளிக்கு உதவுவதற்காக அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அவர்களைப் பார்த்துக்கொண்டே மருத்துவமனையில் இருந்து வெளியே வந்தோம்.

200 வருடப் பாரம்பர்ய மருத்துவமனை... ஸ்டான்லியின் சேவை மகத்தானது என்றே மனதுக்குப் பட்டது.