’5 கோடியே 10 லட்சம் இந்தியக் குழந்தைகளுக்கு வயதுக்கேற்ற உடல் எடையில்லை!’ - உலக சுகாதார நிறுவனம் #NationalNutritionWeek

ஆ ரோக்கியத்தின் அடித்தளம், ஊட்டச்சத்துமிக்க உணவுகள்தான். ஆகவேதான், `உணவே மருந்து’ என்று நமது முன்னோர்கள் சொன்னார்கள். காய்கறிகள், கீரைகள், பழங்கள், பயிறு வகைகள், பால், இறைச்சி, மீன், முட்டைப் போன்றவற்றை உள்ளடக்கி நமது உணவுப் பழக்கத்தை வடிவமைத்தார்கள். இயற்கையோடு மல்லுக்கட்டாமல், அவற்றுக்கு நெருக்கமாக வாழ்ந்தார்கள். இயற்கை என்ன தருகிறதோ அதையே உண்டார்கள். அதுதான் அவர்களுக்கு நீண்ட ஆயுளைத் தந்தது.

நல்ல உடல்நலத்துடன் கூடிய மக்களைக் கொண்டிருக்கும் நாடே சிறந்த நாடாகக் கருதப்படும். நல்ல உடல் நலத்துடன் வாழ சத்தான உணவுகள் தேவை. மனித ஆற்றல் மிகுந்திருக்கும் நம் நாட்டில் சத்துணவு கிடைக்காமல் மனித ஆற்றல் வளத்தில் பின்தங்கிவிடக்கூடாது. இதை வலியுறுத்தும் விதமாகவே, ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் முதல் வாரம், 'தேசிய ஊட்டச்சத்து வாரமாகக் (National nutrition week) கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு குறிப்பிட்ட மையக் கருத்துடன் தேசிய ஊட்டச்சத்து வாரம் கடைப்பிடிக்கப்படும்.

2018-ம் ஆண்டின் தேசிய ஊட்டச்சத்து வாரம், `கோ ஃபர்தர் வித் ஃபுட்’ ( Go further with food) என்ற கருத்துடன் செப்டம்பர் 1 முதல் 7-ம் தேதி வரை அனுசரிக்கப்படுகிறது. அதாவது, `உடலை உரமாக்கி, மனதை வளமாக்கும் உணவு வகைகளைத் தேடி, இயற்கையோடு இணைந்து, இயற்கைக்கு ஊறுவிளைக்காமல் செல்க’ என்பதே இந்த ஆண்டுக்கான செய்தி.

இன்றைய தலைமுறையினர் பெரும்பாலும் துரித உணவகங்களையே நாடிச் செல்கின்றனர். பரோட்டா, நூடுல்ஸ், ஃபிரைடு ரைஸ், பர்கர், பீட்ஸா என விதம்விதமான உணவுகளை ருசிபார்க்கின்றனர். இதனால், ஊட்டச்சத்து இல்லாத ஒரு தலைமுறையை உருவாக்கிக்கொண்டிருக்கிறோம். இதை மாற்றவேண்டிய பொறுப்பு ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் உள்ளது.

ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவுகளைச் சாப்பிடுவதால் ஏராளமான பலன்கள் கிடைக்கின்றன. இயற்கையில் கிடைக்கும் தானியங்கள், காய்கறிகள், பழங்கள், முட்டை, பால், மீன், இறைச்சி , பயறு வகைகள் போன்றவற்றின் மூலமாக அவற்றைப் பெற முடியும். சத்துள்ள உணவுகளைச் சரியான முறையில், குறிப்பிட்ட வேளையில் உட்கொள்ள வேண்டும். இப்படிச் செய்வதால் உடலில் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி அதிகமாகும். சரியான நேரத்தில் உணவு உட்கொள்வதால் உடல் ஆரோக்கியத்துடனும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கும்.

`அளவுக்கு அதிகமான கலோரிகள் கொண்ட உணவுகள், கொழுப்பு சத்து, சர்க்கரை மற்றும் உப்பு நிறைந்த உணவுகள், பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் சேர்க்கப்படாத உணவுகள் போன்றவை சத்தான உணவுகள் இல்லை’ என்று, `உலக சுகாதார நிறுவனம்' ( World Health Organization) வரையறுத்துள்ளது. `ஐந்து வயதுக்குக் கீழுள்ளவர்களில் 15 கோடியே 10 லட்சம் குழந்தைகள் வயதுக்கேற்ற வளர்ச்சி இல்லாமல் உள்ளனர். இதில், 5 கோடியே 10 லட்சம் குழந்தைகள் அவர்களுடைய வயதுக்கேற்ற உடல் எடையின்றி காணப்படுகிறார்கள்’ என்றும் உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரித்துள்ளது.

இந்தியாவில் வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் வாழும் மக்கள் நிறையப் பேர் உள்ளனர். அவர்கள் எல்லோருக்கும் ஊட்டச்சத்துமிக்க உணவு சாத்தியப்படவில்லை. அதை உறுதிப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு அரசுக்கு இருக்கிறது. ஊட்டச்சத்து வாரம் கடைபிடிப்பதோடு கடமையை முடித்துக்கொள்ளாமல் அனைவருக்கும் சரிவிகிதச் சத்துணவு கிடைப்பதை ஆளும் மத்திய, மாநில அரசுகள் உறுதி செய்ய வேண்டும்!