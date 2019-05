காதில் மாயக்குரல் கேட்கிறதா... மனச்சிதைவு நோயின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்! | know some interesting facts on world schizophrenia day

காதில் மாயக்குரல் கேட்கிறதா... மனச்சிதைவு நோயின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்!

மனஅழுத்தம், மனஉளைச்சல் பற்றி நமக்குத் தெரியும்... அதென்ன மனச்சிதைவு நோய்? உடல்நலத்தில் ஏற்படும் ஒவ்வொரு பிரச்னைக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் உண்டு. ஆனால், மனநிலையில் ஏற்படும் அனைத்துப் பிரச்னைகளையும் 'மனநல பாதிப்பு' என ஒரே வார்த்தைக்குள் அடக்கிவிடுவோம். அப்படியான மனநல பாதிப்புகளில் ஒன்றுதான் மனச்சிதைவு (Schizophrenia). ஒவ்வோர் ஆண்டும் மே 24-ம் தேதி உலக மனச்சிதைவு நாள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.



இந்தியர்களைப் பொறுத்தவரை 100 பேரில் ஒருவர் அல்லது இரண்டு பேருக்கு மனச்சிதைவு நோய் பாதிப்பு இருப்பதாகக் கூறுகின்றன புள்ளிவிவரங்கள். 'இந்த நோய் குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகம் இல்லாததால் மனச்சிதைவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சரியாகக் கையாளத்தெரியாமல் குடும்பத்தினர் அவர்களை மேலும் அழுத்தத்துக்கு உள்ளாக்குகின்றனர்' என்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.

மனச்சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எப்படி நடந்துகொள்வார்கள், அவர்களை எப்படிக் கையாள வேண்டும்?

விரிவாகப் பேசுகிறார் மனநல மருத்துவர் டாக்டர் ஸ்வாதிக் சங்கரலிங்கம்.

"மனச்சிதைவு நோயில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன. காதில் யாரோ பேசுவதுபோல மாயக் குரல் கேட்பது, கண்களில் மாயத் தோற்றம் தெரிவதுதான் இந்த நோயின் முக்கியப் பாதிப்பு. காதுகளில் கேட்கும் மாயக்குரல் பாதிக்கப்பட்டவர்களை வழி நடத்தும் அந்தக் குரல் என்ன சொல்கிறதோ அதற்கேற்றாற்போல் செயல்படுவார்கள். அந்தக் குரலுடன் பேசுவதாக நினைத்துக்கொண்டு தனியாகப் பேசுவார்கள். அந்தக் குரல் அவர்களின் மூளையிலிருந்துதான் உற்பத்தியாகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முடியாது.

தன்னைப் பற்றியே எல்லோரும் பேசுகிறார்கள், தன்னைக் கொல்ல சதி நடக்கிறது, தனக்கு யாரோ சூனியம் வைத்துவிட்டார்கள், தன்னை யாரோ எப்போதும் பின் தொடர்கிறார்கள் என்பதுபோன்ற சந்தேகங்கள் இருக்கும். இதனால் அதிக பய உணர்ச்சி ஏற்பட்டு, அன்றாடம் பின்பற்றும் குளிப்பது, முகம் கழுவுவது போன்றவற்றைக்கூடத் தவிர்ப்பார்கள். மற்றவர்களுடன் பேசிப்பழகுவதைக் குறைத்து தனிமையை நாடுவார்கள்.

'ஏதோ, ஒரு குரல் கேட்கிறது' என்று மனச்சிதைவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சொல்லும்போது மற்றவர்கள் 'இல்லை'யென்று மறுத்தால், அவர்கள்மீது கோபம் உண்டாகித் தாக்க முயல்வார்கள். அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மனச்சிதைவால் பாதிக்கப்பட்ட எல்லோருக்கும் இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொருவிதமான பாதிப்பு காணப்படும். அனைத்து வயதினரையும் இந்த நோய் பாதிக்கலாம் என்றாலும் 18-லிருந்து 30 வயதில் அதன் அறிகுறிகள் வெளிப்படும்.



மூளையில் ஒரு செல்லில் இருந்து மற்றொரு செல்லுக்குத் தகவல் அனுப்பும் பணியை `டோபமைன்' (Dopamine) என்ற அமிலம் செய்கிறது. இந்த அமிலம் அளவுக்கு அதிகமாகச் சுரந்தால் மனச்சிதைவு நோய் ஏற்படும். சிலருக்கு மரபணு ரீதியாகவும் மனச்சிதைவு நோய் வரலாம். பெரும்பாலும் இவை இரண்டும்தான் நோய் ஏற்படுவதற்கான முக்கியக் காரணங்களாகும். ஆனால், நோய் வருவதற்கான காரணத்தை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து, அதைத் தடுக்கவும் முடியாது.

மனஅழுத்தத்தாலும் எப்போதும் யோசித்துக்கொண்டே இருப்பதாலும் இந்த நோய் ஏற்படும் என்ற தவறான புரிதல் சமூகத்தில் நிலவுகிறது. மனச்சிதைவு நோய்க்கும் இவற்றுக்கும் எந்தத் தொடர்புமில்லை. மனச்சிதைவால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு `டோபமைன்' அமிலம் உற்பத்தியாவதைக் குறைப்பதற்கான மாத்திரைகள், ஊசிகளை மனநல மருத்துவர்கள் பரிந்துரைப்பார்கள். மருத்துவர் குறிப்பிடும் காலம் வரை தொடர்ந்து மாத்திரை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மாத்திரைகளைச் சரியாக எடுத்துக்கொண்டால், பாதிப்பின் தீவிரம் குறைந்து சாதாரண வாழ்க்கையை வாழ முடியும். மாத்திரைகளை நிறுத்திவிட்டால் பாதிப்பின் தீவிரம் அதிகரிக்கும்.



மனச்சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களைக் கையாள்வது மிகப்பெரிய சிக்கல். ஒருவருக்குக் கையில் காயம்பட்டிருந்தால், அதை மூளை அவர்களுக்கு உணர்த்தும். உடனே மருத்துவரைச் சந்தித்து சிகிச்சை பெற வேண்டும். ஆனால், மனச்சிதைவு என்பது மூளை சார்ந்த பிரச்னை. இந்தப் பிரச்னை இருக்கிறது என்பதையே மூளை அவர்களுக்கு உணர்த்தாது. அதனால், மனச்சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள், மருத்துவரிடம் போக மாட்டார்கள், மாத்திரை கொடுத்தாலும் சாப்பிடமாட்டார்கள். இதனால் சிகிச்சையைப் பின்பற்ற வைப்பது மிகப்பெரும் சவாலாக இருக்கும். மாத்திரைகளை ஒழுங்காக எடுப்பதுடன், படிப்புக்குத் தகுந்த வேலையைப் பார்த்துக்கொண்டு இயல்பாக வாழ்பவர்களும் இருக்கின்றனர்.

மனச்சிதைவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் திருமணம் செய்வதில் எந்தப் பிரச்னையும் இல்லை. அவர்களுக்கு தாம்பத்தியம், குழந்தைப்பேற்றில் பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. ஆனால், திருமணம் செய்தால் நோய் சரியாகிவிடும் என்று தவறாக நினைத்துக்கொண்டு, நோய் இருப்பதை மறைத்து திருமணம் செய்து வைப்பார்கள். திருமணத்துக்குப் பிறகு துணைக்குப் பிரச்னை இருப்பது தெரியவரும்போது அது மிகவும் ஏமாற்றமாக இருக்கும். அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில் குடும்பத்தில் பிரச்னை ஏற்படும். அது நோயாளியை மேலும் அழுத்தத்துக்கு உள்ளாக்கும். எனவே, நோய் இருப்பதைத் தெரிவித்து திருமணம் செய்துவைப்பது நல்லது.



மனச்சிதைவுக்கான அறிகுறிகள் தெரிந்ததும் மருத்துவரை அணுகினால் தொடக்கநிலையிலேயே பிரச்னையைக் கட்டுக்குள் கொண்டுவர முடியும். ஆனால் கோயில், பூஜை என்று அழைத்துச்சென்று நோய் தீவிரமானதும் மருத்துவரிடம் அழைத்து வருபவர்கள்தான் அதிகம்" என்கிறார் அவர்.

மனச்சிதைவு நாளுக்கான இந்த ஆண்டு கருத்து, 'உன்னால் இயன்றதைச் செய்!' (Do what you can do) என்பதாகும்.

இதுபற்றி டாக்டர் ஸ்வாதிக் சங்கரலிங்கம் பேசும்போது, `இந்தக் கருத்தை மையமாகக்கொண்டு மனச்சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை குடும்பம், சமூகம் என இரண்டாகப் பிரிக்கலாம். குடும்பத்தினரைப் பொறுத்தவரை அந்த நோயை சரியாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். நோயாளிகளைக் குறைகூறிக்கொண்டே இருப்பது, அவர்களைத் திட்டுவது, அடிப்பதுபோன்ற செயல்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். அவர்களுக்குத் தேவையான ஆறுதல் அளித்து, அவர்கள் சிகிச்சைபெற துணையாக இருக்க வேண்டும்.

சமூகம் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஒதுக்கக் கூடாது. இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களைக் கேலி செய்வது, அவர்களிடம் பழகாமல் ஒதுங்குவது, வேலை கொடுக்காமல் தவிர்ப்பது போன்றவற்றைச் செய்யக் கூடாது" என்கிறார்



குடும்பம், சமூகம் ஆகிய இரண்டும் ஆதரவு அளித்தால் மனச்சிதைவு நோயாளிகளாலும் இயல்பான வாழ்க்கையை வாழ முடியும்.