ஆண்களே... வாழ்வியல் நோய்களிலிருந்து தப்பிக்க உணவுப்பழக்கத்தை மாற்றுங்கள்! #MensHealthWeek | Men should show more concern on their Health on this International Men's Health Week

ஆண்களே... வாழ்வியல் நோய்களிலிருந்து தப்பிக்க உணவுப்பழக்கத்தை மாற்றுங்கள்! #MensHealthWeek

இந்தாண்டு 'Make the Time... Take the Time' என்ற செய்தியை முன்னிறுத்தி 'சர்வதேச ஆண்கள் உடல்நல வாரம்' அனுசரிக்கப்படுகிறது.