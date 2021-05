Published: 26 May 2021 6 AM Updated: 26 May 2021 6 AM

`கொரோனா காலத்தில் கர்ப்பிணி பெண்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வது எப்படி?' - விளக்கும் மருத்துவர்