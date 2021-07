புத்தம் புது காலை : ஆண் ஏன் தலைக்கனத்துடன் திரிகிறான், பெண் ஏன் ஓயாமல் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறாள்?

"நீ ஏன் இப்படி எப்பவும்,தொண தொணன்னு பேசிட்டே இருக்க?" என்று அவளிடம் கேட்டதற்கு, "அது என் தப்பில்ல.. மேனுஃபேக்ச்சரிங் டிஃபெக்ட்... குடும்பமே அப்படித்தான்!" என்றாள் அவள்.

புரியாமல் அவளை அவன் நிமிர்ந்து பார்க்க, "என்னோட தாத்தா கூத்துக்கலைஞர். அப்பா மேடைப் பேச்சாளர். அண்ணன் வக்கீல்... அதனாலதான்!" என்றாள்.

யோசித்தவாறே, "அப்ப உங்க அம்மா?" என்ற அவனது கேள்விக்கு, ”பெண்’’ என்றாள் அவள்.

இது சிரிப்பு கதையா, சீரியஸ் கதையா என்ற விவாதத்திற்குள் போகும்முன், ஆணும் பெண்ணும் காலம்காலமாக நேரெதிராக இயங்கும் இந்த ‘Men are from Mars, Women are from Venus’ என்பதற்கு அறிவியல் என்ன சொல்கிறது என்பதைப் பார்ப்போம்.