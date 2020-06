`பாடத்திட்டதில் விழிப்புணர்வு தேவை!’ -இன்று சர்வதேச போதைப்பொருள் ஒழிப்புதினம்

பொதுவாக பத்து வயதுக்குப் பிறகு குழந்தைகள் உலகம் பற்றித் தெரிந்துகொள்ள ஆரம்பிக்கிறார்கள். அப்போதே அவர்கள் போதைப்பொருள்கள் பற்றியும் அறிந்துகொள்கிறார்கள். ஆனால், முழுமையாகத் தெரிந்துகொள்ளாததால் அதன் பாதிப்புகளை அவர்கள் உணர்வதில்லை. இதனால் போதைக்கெதிரான விழிப்புணர்வை நாம் எட்டாவது, ஒன்பதாவது வகுப்பிலேயே தொடங்கிவிட வேண்டும்.

இதை அந்தமான் அரசின் பாடத்திட்டத்தில் சேர்ப்பதற்காக நான் உதவி செய்துள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசும் கூடிய விரைவில் இதை பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும். இந்த வருடம் ஐநா அமைப்பும் "Better knowledge for better care " என்பதையே இன்றைய நாளுக்கான தலைப்பாக வைத்துள்ளது. இதில் போதைப்பொருள்களின் பாதிப்பை பாடத்திட்டத்தின் மூலம் தான் நாம் சொல்லித் தர முடியும். இதனுடைய பாதிப்புகளை அறிந்தால் யாரும் அதை உபயோகிக்க மாட்டார்கள். விளையாட்டாக இதற்குப் பழகும் நபர்கள் நாளடைவில் போதைக்கு அடிமையாகிறார்கள். பெற்றோர்களும் பத்து வயது முதலே குழந்தைகளிடம் போதைப் பொருள்கள் மற்றும் அவற்றின் பாதிப்புகள் பற்றி பேச வேண்டும். அப்போதுதான் இதன் பயன்பாட்டை நிறுத்த முடியும்" என்றார்.