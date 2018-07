`சிறந்த நடிப்பு விருது இவருக்குதான்!’ - பா.ஜ.க பதிவிட்ட சர்ச்சை ட்வீட்

`சிறந்த நடிப்பு விருது கர்நாடக முதல்வர் குமாரசாமிக்குதான் வழங்க வேண்டும்' என அந்த மாநிலப் பா.ஜ.க தன் ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது பெரும் சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது.

கர்நாடக முதல்வர் குமாரசாமி ஜூலை 14-ம் தேதி அம்மாநிலத்தில் பொது நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துகொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், “உங்களுடைய சகோதரன் முதல்வராக வந்துவிட்டார் என நீங்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளீர்கள். ஆனால், நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை. காங்கிரஸின் உதவியுடன்தான் நான் ஆட்சியமைத்துள்ளேன். பதவியேற்று இரண்டு மாதங்கள்கூட இன்னும் முழுமையாக நிறைவடையாத நிலையில் சில போராட்டங்களில் ‘குமாரசாமி எங்கள் முதல்வர் இல்லை’ எனக் கோஷங்கள் எழுப்பப்படுகின்றன. மக்களுக்காக உழைக்க நான் கடமைப்பட்டுளேன். ஆனால், இதுபோன்ற விமர்சனங்கள் என்னை மிகவும் கஷ்டப்படுத்துகிறது” எனக் கூறியபடி மேடையிலேயே அழுதுவிட்டார்.

தற்போது கர்நாடக பா.ஜ.க தன் அதிகாரபூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் குமாரசாமி அழுத வீடியோவை வெளியிட்டு, “சிறந்த நடிப்பு விருது இவருக்குதான். நம் நாடு எத்தனையோ சிறந்த நடிகர்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அவர்கள் தங்களின் அற்புதமான நடிப்பின் மூலம் மக்களை மகிழ்வித்தனர். ஆனால், இதோ நமக்கு மற்றொரு சிறந்த நடிகர் குமாரசாமி கிடைத்துள்ளார். இவர் தனது சிறந்த நடிப்பின் மூலம் மக்களை முட்டாளாக்கி வருகிறார்” எனப் பதிவிடப்பட்டுள்ளது.

& the best acting award goes to..



Our country has produced talented actors. Actors who have mesmerised the audience with their brilliant performance, here we have another legendary actor Mr Kumaraswamy, an actor who has constantly fooled common man with his amazing acting skills pic.twitter.com/SNfi9LsAS6