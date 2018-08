`சமூக நலத் திட்டங்களுக்கு இனி ஆதார் அவசியமில்லை' - கெஜ்ரிவால் அதிரடி!

டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையில் நேற்று கூடிய அமைச்சரவையில் வங்கிக் கணக்குடன் ஆதார் எண் இணைப்பு தேவையில்லை எனும் முன்மொழிதலுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. இதனால் டெல்லியில் விதவை, மாற்றுத்திறனாளர் மற்றும் முதியவர் ஓய்வூதியங்கள் பெறுவதற்கு ஆதார் எண்ணை வங்கிக் கணக்குடன் இணைப்பது இனி தேவையில்லை.

இதுகுறித்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் "ஆதார் எண்ணை வங்கிக் கணக்குடன் இணைப்பதில் வங்கிகளின் இயலாமையால் மக்கள் வெகுவாக பாதிக்கப்படுகின்றனர். இன்றைய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விதவை, முதியோர் ஓய்வூதியங்களுக்கு ஆதார் இணைப்பு அவசியமில்லை என்ற முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது" எனப் பதிவு செய்துள்ளார். வங்கிக் கணக்குடன் ஆதார் இணைப்பதில் ஏற்பட்ட பிரச்னையில் 33,191 ஓய்வூதிய பயனாளர்களும், 9,799 மாற்றுத் திறனாளி பயனாளர்களும் உயர்த்தப்பட்ட ஓய்வூதியங்களைப் பெற முடியாமல் இருந்தனர். தற்போது சமூகநலத்துறை ஆதாரினால் நின்றுபோன தொகையினை மறுபடியும் வழங்கும் எனக் கூறியுள்ளது. கடந்த 2016 முதலே டெல்லி அரசு ஆதார் குறித்து கெடுபிடியாக இல்லாமல் தளர்வாகவே செயல்பட்டுவருகிறது. கடந்த மார்ச் மாதம் ஆதார் உச்சநீதிமன்ற கேள்விகளும் தீர்ப்பும்தான் அமைச்சவரவையில் இந்த முடிவை எடுக்க வைத்திருக்கிறது.

