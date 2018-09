கண்கலங்கவைத்த புகைப்படம் - துப்பரவுத் தொழிலாளி குடும்பத்துக்கு ரூ.24 லட்சம் திரட்டிய நெட்டிசன்கள்!

இறந்த துப்பரவுத் தொழிலாளியின் குடும்பத்துக்கு ரூ.24 லட்சம் பணம் திரட்டிக் கொடுத்து நெகிழவைத்துள்ளனர் வலைதளவாசிகள்.

photo credit:@shivsunny

டெல்லியைச் சேர்ந்தவர் அணில். துப்பரவுத் தொழிலாளியான இவர் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மேற்கு டெல்லியின் டபரி நகர் அருகே ஒரு குடியிருப்பில் வசிக்கும் சட்பீர் கலா என்பவரின் வீட்டில் சாக்கடையில் துப்பரவு செய்யும் பணியைச் செய்துகொண்டிருந்தார். துப்புரவு பணியில் இறங்கும்போது பாதுகாப்பு உபகரணங்களைக் கொடுக்காமல் வெறும் கயிற்றை மட்டுமே அணிலுக்கு கொடுத்துள்ளார் சட்பீர் கலா.

இதனால் கயிற்றை மட்டுமே கட்டிக்கொண்டு சாக்கடை தொட்டியில் இறங்கியுள்ளார். ஆனால், இறங்கும்போதே கயிறு அறுந்துவிழுந்ததால் சாக்கடைதொட்டியில் விழுந்த அணிலால் எழுந்துவர முடியவில்லை. அதுவும் இரவு 7.30 மணியளவில் பணிபுரிந்ததால் அவரை விரைவாக மீட்க முடியவில்லை. இதனால் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு அணில் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். அவரின் உயிரிழப்புக்குக் காரணமான சட்பீர் கலாவை போலீஸார் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்துள்ளனர்.

இந்தச் சம்பவத்தால் அணில் குடும்பத்தினர் வருத்தத்தில் ஆழ்ந்தனர். அணில் அவரின் மனைவி ராணின்டன் டபரி பகுதியில்தான் வசித்து வந்தார். இவர்களுக்கு மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர். அதிலும் கடைசி குழந்தை பிறந்து வெறும் நான்கு மாதங்கள் மட்டுமே ஆகிறது. மிகவும் வறுமை நிலையில் வாடகை வீட்டில் குடும்பம் நடத்தி வருகிறார்.

இவரின் இறப்பால் மனைவி ராணி கடும் இன்னலுக்கு ஆளாகினர். அணிலை பிரிந்த அவரது குடும்பத்தினர் அவரின் உடலைப் பார்த்து கதறி அழுதனர். இதைப் புகைப்படமாக எடுத்த சிலர் ராணிக்கு உதவுமாறு ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளனர். இதைப் பார்த்த ட்விட்டர்வாசிகள் ராணியின் வங்கி கணக்கு எண்ணுக்குப் பணத்தை வாரி வழங்கியுள்ளனர். நான்கு நாள்களில் இன்றுவரை சுமார் 24 லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு வலைதளவாசிகள் ராணியின் கணக்குக்கு பணம் அனுப்பியுள்ளனர். இதனால் நெகிழ்ந்துபோன ராணி பணம் அனுப்பியவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

The boy walked up to his father's body at a crematorium, moved the sheet from the face, held the cheeks with both hands, just said 'papa' & began sobbing.



The man was yet another poor labourer who died in a Delhi sewer on Friday. Family did not have money even for cremating him. pic.twitter.com/4nOWD9Aial