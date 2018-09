`உன் ஒரு காலை உடைச்சுருவேன்' - மத்திய அமைச்சர் சர்ச்சைப் பேச்சு!

மத்திய இணை அமைச்சர் ஒருவர் மிரட்டல் விடுக்கும் தொனியில் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மத்திய கனரக தொழிற்சாலைத்துறை இணை அமைச்சராக இருப்பவர் பபுல் சுப்ரியோ. மேற்குவங்க மாநிலத்தைச் சேர்ந்த டிவி நடிகர் மற்றும் பாடகராக இருந்து பின்னர் பா.ஜ.க-வில் இணைந்தார். கடந்த பொதுத்தேர்தலில் அசன்சோல் மக்களவை தொகுதியில் வெற்றிபெற்று தற்போது அமைச்சராக இருக்கிறார். இவர் நேற்று தனது தொகுதிக்குட்பட்ட நஸ்ருள் மான்ச் பகுதியில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்றார். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குப் பயன்படும் வகையில் அவர்

உபகரணங்களை வழங்கிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவர் அங்கும், இங்குமாக உலவிக் கொண்டிருந்தார்.

இதைப் பார்த்து எரிச்சலைடைந்த பபுல் சுப்ரியோ, அவரை கடுமையான சொற்களில் திட்ட ஆரம்பித்தார். அவரைப் பார்த்து ``உனக்கு என்ன ஆனது. எதுவும் பிரச்னையா? இன்னொரு முறை வேறொரு இடத்துக்கு நீ மாறினால் உன் ஒரு காலை உடைத்துவிடுவேன்" என மிரட்டும் தொனியில் மத்திய அமைச்சர் அவரை எச்சரித்தார். மேலும் அவர் நகரவிடாமல் பார்த்துக்கொள்ளுமாறு காவலர்களுக்கு அவர் உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

What happened to you? Any problem? I can break one of your legs: Union Minister Babul Supriyo to a man during a program for differently abled people at Nazrul Manch in Asansol #WestBengal pic.twitter.com/cFxpF7K6Pn