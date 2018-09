பறக்கும் விமானத்தில் பயணிகள் காது, மூக்கிலிருந்து வடிந்தது ரத்தம்! அதிர்ச்சி அனுபவம்

மும்பையிலிருந்து ஜெய்ப்பூருக்குச் சென்ற ஜெட் ஏர்வேஸ் போயிங் 737 ரக விமானத்தில் காற்று அழுத்தம் செய்யும் கருவியை முறையாகக் கவனிக்கத் தவறியதால் விமானத்தில் பயணித்த 30 பயணிகளுக்கு மூக்கு, காதில் இருந்து ரத்தம் வடிந்தது. இதனால், விமானம் அவசர அவசரமாக மும்பையில் தரையிறக்கப்பட்டது.

ஜெட் ஏர்வேஸ்-க்கு சொந்தமான 9W 697 விமானம் 166 பயணிகளுடன் மும்பை விமான நிலையத்திலிருந்து இன்று ஜெய்ப்பூருக்கு புறப்பட்டுச் சென்றது. அப்போது, விமானம் டேக்-ஆப் ஆகும் சமயத்தில் cabin pressurisation system எனப்படும் காற்று அழுத்தத்தைப் பராமரிக்கும் கருவியை ஸ்விட்ச் ஆன் செய்ய மறந்துவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், விமானம் உயரே பறக்கும் சமயத்தில் 30 பயணிகளுக்கு மூக்கில் ரத்தம் வடியத் தொடங்கியது. சிலருக்குக் காதிலும் ரத்தம் வடியத் தொடங்கியதால், இருக்கைகளுக்கு மேல் பொருத்தப்பட்ட ஆக்சிஜன் மாஸ்குகள் பயணிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. இதனையடுத்து, விமானம் அவசரமாக மீண்டும் மும்பை விமான நிலையத்தில் தரையிறக்கப்பட்டது.

இதன் பின்னர், பயணிகளுக்கு உடனடியாக மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. 8 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், சிலர் கடுமையான தலைவலியை உணர்ந்ததாகக் கூறினர். இது தொடர்பான உரிய விசாரணை நடத்தப்படும் என ஜெட் ஏர்வேஸ் தெரிவித்துள்ளது.

#WATCH: Inside visuals of Jet Airways Mumbai-Jaipur flight that was turned back to Mumbai airport midway today after a loss in cabin pressure (Source: Mobile visuals) pic.twitter.com/SEktwy3kvw