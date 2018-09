`என்கவுன்டர் பண்ணப்போறோம்; வந்திடுங்க'- பத்திரிகையாளர்களை அதிரவைத்த உ.பி. போலீஸ் போன்கால்

உத்தரப்பிரதேசத்தில் காவலர்கள் நடத்திய என்கவுன்டரைப் பார்க்க பத்திரிகையாளர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்து அவர்கள் அதை லைவ் செய்துள்ள சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

உத்தரப்பிரதேசம் மாநிலத்தில் உள்ள முஸ்டாக்கிம், நவ்ஷித் என்பவர்கள் பல்வேறு கொலை மற்றும் கொள்ளைச் சம்பவங்களில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர். இவர்கள் கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் 6 கொலைகளைச் செய்துள்ளனர். இதையடுத்து, அம்மாநில போலீஸார் இவர்களைத் தீவிரமாக தேடி வந்த நிலையில், இருவரும் நேற்று அலிகார் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் பதுங்கியிருப்பதாகக் காவல்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதையடுத்து, சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த காவல்துறையினர் அங்கிருந்த ஒரு பழைய கட்டடத்தில் பதுங்கிருந்த இருவரையும் ஒன்றரை மணி நேர துப்பாக்கிச்சூடு தாக்குதலுக்குப் பிறகு சுட்டுக் கொன்றனர்.

இந்த நிலையில், இந்த என்கவுன்டரை நேரில் படம்பிடிக்க பத்திரிகையாளர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. நேற்று காலை 7 மணியளவில் போலீஸாரிடமிருந்து பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஒரு போன்கால் வந்துள்ளது. அதில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் அலிகாரில் ஒரு என்கவுன்டர் நடைபெற உள்ளது. அதை நேரில் படம்பிடிக்க ஆர்வமுள்ளவர்கள் வரலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த சில நிமிடங்களில் இந்தத் தகவல் காட்டுத்தீ போல மற்ற ஊடகங்களுக்கும் பரவ உ.பி தலைநகரிலிருந்து 25 கிலோ தொலைவில் உள்ள அலிகாருக்கு பத்திரிகையாளர்கள் சென்றுள்ளனர். அங்கு துப்பாக்கி துளைக்காத உடையிலும், டி-சர்டிலும் சில காவலர்கள் இருந்துள்ளனர். பிறகு குற்றவாளிகளுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே 90 நிமிடங்கள் துப்பாக்கிச் சூடு தாக்குதல் நடந்துள்ளது. இதன் முடிவில் குற்றவாளிகள் கொல்லப்பட்டனர். இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாகப் பத்திரிகையாளர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்து ஒரு என்கவுன்டர் நடத்தப்பட்டுள்ளது என பத்திரிகையாளர்கள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. ஆனால், நாங்கள் அழைப்பு விடுக்கவில்லை என போலீஸார் மறுத்துள்ளனர்.

#WATCH: Encounter between police and criminals in Harduaganj's Mahua village in Aligarh district. Two criminals were killed in the encounter. (20.09.2018) pic.twitter.com/oahPijuZMG