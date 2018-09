`குட்கா வழக்கில் இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தைப் பயன்படுத்தலாம்!’ - உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடித் தீர்ப்பு

தமிழக அரசியலில் குட்கா காய்ச்சல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துவரும் சூழலில், அந்தக் காய்ச்சலை மேலும் அதிகரிக்கும் விதமாக இன்று உச்ச நீதிமன்றம் வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க அதிரடித் தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறது.

இது தொடர்பாக நம்மிடம் பேசிய புகையிலை கட்டுப்பாட்டுக்கான தமிழக அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சிரில் அலெக்சாண்டர், “உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகளால் கைப்பற்றப்படும் தடைசெய்யப்படும் குட்கா, பான்மசாலா பொருள்களை முதலில் ஆய்வகச் சோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டு, நிகோட்டின் அளவு பரிசோதிக்கப்படும். ஆய்வு அறிக்கையின் அடைப்படையில், அளவுக்கு அதிகமாக நிகோட்டின் கலந்திருந்தால், அப்பொருள்களை வைத்திருந்த நபர்கள்மீது நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடுக்கப்படும். சில மாதங்கள் தண்டனையும், அபராதமும் விதிக்கப்படும்.

இந்த நடைமுறை சில மாநிலங்களுக்குப் பொருந்தாது என சர்ச்சை எழுந்தது. அதை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று சரி செய்திருக்கிறது என்றே சொல்லலாம். இனி காவல் துறையே குட்கா, பான்மசாலா பொருள்களை சோதனைசெய்து கைப்பற்றி, அவர்கள்மீது இந்திய தண்டனைச் சட்டம் 188, 272, 273, 328 ஆகிய பிரிவின் கீழ் குற்ற வழக்காக வழக்குப்பதிவு செய்ய முடியும். மேலும், இதில் சில பிரிவுகளின் கீழ், பிடியாணையின்றி போலீஸாரால் கைதுசெய்ய முடியும். இதுவரை இருந்த Cigarette and Other Tobacco Product Act (COPTA) மற்றும் Food Safety and Standards Act சட்டங்களின்படி பெரும்பாலும் அபராதம் மட்டுமே விதிக்கப்பட்டிருந்தது. பொதுமக்களுக்கு இடையூறு மற்றும் பொது சுகாதாரத்துக்குத் தீங்கு ஏற்படுத்துதல் போன்ற பிரிவுகளில் காவல் துறையும் பெயருக்கு வழக்குப்பதிவு செய்து அபராதம் அல்லது காவல் நிலைய ஜாமினில் வெளியே விட்டுவிடுவார்கள். ஆனால், இனி அப்படிச் செய்ய முடியாது. இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் மூலமாகச் சிறைத்தண்டனை கிடைக்கும். தமிழக காவல் துறை மேற்கண்ட பிரிவுகளை இனி கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்பதே எங்கள் எதிர்பார்ப்பு” என்றார்.