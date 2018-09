தடுப்புச் சுவரில் மோதிய சரக்கு லாரி! ராஜஸ்தானில் சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடிய மதுபானம்

ராஜஸ்தானில் உள்ள சுங்கச்சாவடி ஒன்றில் மதுபாட்டில்களை ஏற்றிவந்த லாரி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் கிஷன்கார் பகுதியில் உள்ள சுங்கச்சாவடியில், மதுபாட்டில்களை ஏற்றிவந்த சரக்கு லாரி ஒன்று, தடுப்புச் சுவர் மீது பயங்கரமாக மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதனால், சுங்கச்சாவடியின் தடுப்புச் சுவர் தரைமட்டமானது. அதே நேரத்தில், லாரியில் ஏற்றிவரப்பட்ட மதுபாட்டில்கள் சுக்கு நூறாக உடைந்தது. அருகில், நின்றுகொண்டிருந்த கார்கள்மீது மது பாட்டில்கள் உடைந்து விழுந்தன. லாரியில் இருந்த மதுபானங்கள் சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் காட்சி அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. இந்த விபத்தில் காயங்களுடன் அதிர்ஷ்டவசமாக ஓட்டுநர் உயிர் தப்பினார். அந்தக் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகிப் பரவலாகி வருகிறது.

இந்த விபத்தானது ஜெய்ப்பூர் - அஜ்மீர் நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள சுங்கச்சாவடியில் நேற்று நடந்துள்ளது. விபத்து குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீஸார் லாரி ஓட்டுநரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

