டார்ச் லைட்டில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை! - ஒடிசாவில் தொடர் மின்வெட்டு அவலம்

ஒடிசா மாநிலத்தில் மின்வெட்டு காரணமாக, டார்ச் லைட் மற்றும் மெழுகுவத்தி உதவியுடன் நோயாளி ஒருவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒடிசா மாநிலம் மயூர் பஞ்ச் மாவட்டத்தில், கடந்த சில நாள்களாக அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு இருந்துவருகிறது. இதன் காரணமாக, அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுவதால், பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்துக்கு ஆளாகிவருகின்றனர். மின் தடையால், மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் பெரும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. மயூர் பஞ்ச் மாவட்டத்தில் உள்ள ராரன் தாலுகா மருத்துவமனையில், 180 முதல் 200 நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்றுவருகின்றனர். இந்த மருத்துவமனையில் ஏற்பட்ட திடீர் மின்வெட்டால், நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் பிரச்னை ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் வேறு வழியின்றி, அங்குள்ள மருத்துவர்கள் டார்ச் லைட் மற்றும் மெழுகுவத்தி வெளிச்சத்தில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்தனர். இந்த வீடியோ வெளியாகி, சமூக வலைதளங்களில் பரவிவருகிறது. இந்த அவலநிலை அகல வேண்டும் என்றும், மின்சாரம் வழங்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.

#WATCH: Patients being given medical treatment under candlelight & flashlight at Raruan block hospital in Mayurbhanj in the absence of proper electricity supply. #Odisha (24.09.2018) pic.twitter.com/y5PT83TpkG