`ஆத்தா... நான் போலீஸ் ஆகிட்டேன்...’ - வயலுக்கு ஓடிவந்து தாயின் காலில் விழுந்த இளைஞர் #Amazing

குழந்தைகளை வளர்த்து ஆளாக்குவதற்கு பெற்றோர்கள் பல தியாகங்களைச் செய்வார்கள். கணவரை இழந்த சிங்கிள் மதர்களோ, தங்களையே மெழுகுவத்தியாக உருக்கிக்கொள்வார்கள். சமீப காலமாக, இணையத்தில் ஒரு புகைப்படம் வைரலாகி வந்தது. இந்த புகைப்படத்தை கர்நாடக மாநில ஆயுதப்படை கூடுதல் டிஜிபி பாஸ்கர ராவ் பகிர்ந்துள்ளார்.



கர்நாடக மாநிலத்தில், கணவரை இழந்த பெண் ஒருவர் தன் மகனை கஷ்டப்பட்டு படிக்கவைத்து ஆளாக்கியுள்ளார். மகன் போலீஸ் சப்- இன்ஸ்பெக்டர் பணிக்குத் தேர்வுசெய்யப்பட்டுள்ளார். மகனின் Passing out Parade நிகழ்வில்கூட அந்தத் தாயால் பங்கேற்க முடியாத அளவுக்கு வயலில் வேலை. நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் வயலுக்கு ஓடிவந்த மகன், தாயின் காலில் விழுந்து பாதம் தொட்டு வணங்கி, ஆசி வாங்கியுள்ளார்.

இந்தப் புகைப்படத்தை பாஸ்கர ராவ் பகிர்ந்தவுடன், 17,000 பேர் லைக் செய்திருந்தனர். நெட்டிஸன்கள், மகன் காட்டிய நன்றியையும் தாயின் வெற்றியையும் பாராட்டிவருகின்றனர். ''தாயின் மகிமையையும் பெற்றோரை வணங்கும் சமூகத்தில் இன்னும் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்'' என்று ஒரு ட்விட் பதிவிடப்பட்டுள்ளது. ''சிங்கிள் மதர்களின் கஷ்டத்தையும் அவர்களின் வெற்றியையும், ஒரே நேரத்தில் உணர்த்தவைத்த புகைப்படம்'' என்று மற்றொரு ட்வீட் சொல்கிறது.



''ஒரு புகைப்படம் ஆயிரம் வார்த்தைகளுக்குச் சமம் என்பார்கள், இந்தப் புகைப்படம், பில்லியன் வார்த்தைகளுக்குச் சமம்'' 'தாயின் இடத்தை வேறு யாராலும் பிடித்துவிட முடியாது என்றும், இத்தகைய குணத்துடன் மகனை வளர்த்து ஆளாக்கிய தாய்க்குப் பாராட்டுகள் எனவும் நெட்டிஸன்கள் பாராட்டியுள்ளனர்.

இதயத்தை வென்ற புகைப்படம், picture of india என்று இணையத்தில் இந்தப் புகைப்படம் கொண்டாடப்படுகிறது.

A grateful son(Police Sub-inspector) in Reverence and Gratitude to his Single Mother who could not attend his Passing out Parade....Karnataka pic.twitter.com/VRIKSekgxb