சுட்டி ரசிகையின் பெயரைக் கேட்டதும் பரிசு தந்த எழுத்தாளர் சவி ஷர்மா!

இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற ஆங்கில எழுத்தாளர் சவி ஷர்மா. தான் படித்துவந்த சி.ஏ படிப்பைப் பாதியில் நிறுத்திவிட்டு, எழுத்தாளராக அவதாரம் எடுத்தவர். இவரது முதல் நாவலான ' Everyone Has A Story' வெளியான ஒரே வாரத்தில் 5,000 பிரதிகள் விற்றுத்தீர்ந்தன. பிறகு, பிரபலமான வெஸ்ட் லேண்டு பதிப்பகத்தோடு இணைந்ததும், 100 நாள்களில் ஒரு லட்சம் பிரதிகள் விற்றன. (' Everyone Has A Story' பகுதி-2 சமீபத்தில் வெளியாகியுள்ளது.) இவரது இரண்டாவது நாவல், ' This Is Not Your Story'.

இந்தியாவின் பல இடங்களில், சவி ஷர்மாவின் புத்தகங்களுக்கு விமர்சனக் கூட்டங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. பல்வேறு விழாக்களுக்கும் அழைக்கப்பட்டுவருகிறார். அந்த வகையில், சமீபத்தில் சென்னை வந்தவருக்கு மகிழ்ச்சியான தருணம் காத்திருந்தது. அதை அவரின் பதிவின் வரிகளாகவே பார்ப்போம்.

"இன்று, என்னிடம் ஆட்டோகிராஃப் கேட்ட சிறுமியின் பெயரைக் கேட்டேன். அவள், 'மீரா' என்றதும் எனக்கு ஆச்சர்யமும் அன்பு நிறைந்த பழைய நினைவுகளும் வந்து, என் முகமெல்லாம் சிரிப்பாக மாறியது. என்னுடைய புத்தகத்தில் மீரா எனும் பெயர் இருக்கும் இடத்தை அவளுக்குக் காட்டி, ஒரு பிரதியை ஆட்டோகிராஃப் போட்டு அன்பளிப்பாகக் கொடுத்தேன். அவள், என்னைப் போல ஆவாள் என்று சொன்னாள். அவளுக்கு முத்தம் கொடுத்து, 'நிச்சயம் நீ என்னைப் போல வருவாய்' என்றதும் அவள் வெட்கப்பட்டாள். அந்த வெட்கம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இதை என்னுடைய வாழ்க்கையில் மிகச் சிறப்பான தருணங்களில் ஒன்றாக நினைக்கிறேன்."

மீரா என்ற பெயரைக் கேட்டதும் அவர் மகிழ்ச்சியடையக் காரணம், அவரின் முதல் நாவலான ' Everyone Has A Story' நாயகியின் பெயர் மீரா. அவள் எதிர்காலத்தில் எழுத்தாளராக விரும்பும் கதாபாத்திரம். சவி ஷர்மா தன்னை மனதில் வைத்து எழுதியதாகக் கூறுவார்கள். அதுவே அவரின் உற்சாகத்தை இரட்டிப்பாக்கியுள்ளது.