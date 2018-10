`உங்க முதலாளிகிட்ட சொல்லுங்க; ஒண்ணும் சொல்லமாட்டார்!'- மத்திய அமைச்சர் மகளின் வைரல் வீடியோ

மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூவின் மகள் அவரை மழலை மொழியில் பள்ளி விழாவில் அழைக்கும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.



மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சராக இருப்பவர் கிரண் ரிஜிஜீ. இவரது மகள் டெல்லியில் உள்ள பள்ளி ஒன்றில் படித்து வருகிறார். அந்த பள்ளியில், ``தாத்தா பாட்டிகள்'' தின விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்த விழாவுக்கு, அவரது தாத்தா பாட்டியால் வரமுடியாத காரணத்தால், அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூவை அவரது மகள் அழைத்துள்ளார். பிசியாக இருப்பதால் வர முடியவில்லை என அவர் கூற, அவரை சாதுர்யமாக பேசி வரவழைத்துள்ளார். இது தொடர்பாக வீடியோ மற்றும் புகைப்படத்தை அமைச்சர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். தந்தையும், மகளும், பள்ளி வளாகத்தில் அமைந்திருப்பது போல அந்த புகைப்படம் இடம்பெற்றுள்ளது.



அதே போல அவர் பதிவிட்டுள்ள வீடியோவில் பேசும் கிரண் ரிஜிஜீ மகள், ``எனது பள்ளியில் `கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் டே' நீங்கள் கண்டிப்பாக வரவேண்டும். அம்மா தான் இதுவரை பள்ளிக்கு வந்துள்ளார். நீங்கள் வந்ததே கிடையாது. தாத்தா பாட்டி தூரத்தில் உள்ள கிராமத்தில் உள்ளனர். அவர்களால் விழா நடைபெறும் டெல்லிக்கு வரமுடியாது. நீங்கள் வந்தாகவேண்டும்'' இவ்வாறு மகள் கூற, நான் பிஸியாக இருக்கிறேன்; வேலைகள் இருக்கின்றன என்கிறார் அமைச்சர். அதற்கு, ``உங்கள் முதலாளியிடம் என் மகளின் பள்ளிவிழாவுக்கு போவதாக சொல்லுங்கள், அவர் எதுவும் சொல்லமாட்டார்'' என்று மழலை மொழியில் அவர் பேசும் வீடியோ அனைவரையும் ஈர்க்கவைத்துள்ளது. இதையடுத்து மகளின் கோரிக்கையை ஏற்று அவர் பள்ளி விழாவில் கலந்துகொண்டுள்ளார்.

