நடுரோட்டில் வங்கி மேலாளரை கதிகலங்கவைத்த பெண்! கர்நாடகாவில் சம்பவம்

கர்நாடகாவில், லோன் கேட்டு விண்ணப்பித்திருந்த பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற வங்கி மேலாளரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

சமூகவலைதளங்களில் நேற்று முதல் ஒரு வீடியோ அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது. வங்கி மேலாளரை ஒரு இளம்பெண் சாலையில் வைத்துப் புரட்டி எடுக்கிறார். கட்டை, காலணி போன்றவைக் கொண்டு சரமாரியாகத் தாக்கும் காட்சிகள்தான் இணையத்தில் பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

கர்நாடகாவின் தேவரங்கி மாவட்டம், நிஜலிங்கப்பா பகுதியில் உள்ள ஒரு பெண், முன்னதாக அதே பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் வங்கியில் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் லோன் கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளார். இந்த நிலையில், நேற்று லோன் கேட்டிருந்த அந்தப் பெண்ணை வங்கி மேலாளர் தன் வீட்டுக்கு வரச் செய்து தவறாக நடக்க முயற்சி செய்துள்ளார். அவரின் கட்டளைக்கு செவிசாய்த்தால் மட்டுமே லோன் வழங்கப்படும் என மிரட்டியுள்ளார். இதைக் கேட்டு கலங்காத அந்தப் பெண் வங்கி மேலாளரைச் சாலையில் வைத்து அடித்துத் துவைத்துள்ளார்.

அப்போது, 'தன்னை அடித்தால் தற்கொலை செய்துகொள்வேன்' என மேலாளர் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், அது போன்ற வார்த்தைகள் வைரலான வீடியோவில் இடம்பெறவில்லை. இதைத்தொடர்ந்து வங்கி மேலாளர் காவல்நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டார். அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு உடனடியாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.

பெண்கள் பொதுவாக பல விஷயங்களுக்குப் பயந்து தங்களுக்கு நடக்கும் கொடுமைகளை வெளியில் சொல்லாமல் மறைத்து வருகின்றனர். ஆனால், தற்போது #MeToo மூலம் பலர் தங்களுக்கு நடக்கும் பிரச்னைகளை வாய்விட்டு பேசத் தொடங்கியுள்ளனர். இதனிடையில் தன்னிடம் தவறாகப் பேசிய அதிகாரியைச் சாலையில் வைத்து அடிக்கும் காட்சிகள் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

#WATCH Woman in Karnataka's Davanagere thrashes a bank manager for allegedly asking sexual favours to approve her loan (15 October) pic.twitter.com/IiiKbiEgZ9