சாப்பாடு லேட்டால் வெடித்த சண்டை... உ.பி-யில் சப்-இன்ஸ்பெக்டரை சரமாரியாகத் தாக்கிய பா.ஜ.க கவுன்சிலர்

உத்தரப்பிரதேசத்தில் பா.ஜ.க கவுன்சிலர் சப்-இன்ஸ்பெக்டரை சினிமா பாணியில் ஓங்கி ஓங்கி கன்னத்தில் அறையும் வீடியோ வெளியாகி இணையத்தில் தீப்போல் பரவி வருகிறது. வீடியோவை பார்ப்பவர்கள் காவலருக்காகப் பரிதாபப்பட்டு கவுன்சிலரைத் திட்டித் தீர்த்து வருகிறார்கள்.

சம்பவத்தின் பின்னணி இதோ...



உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மீரட்டில் பா.ஜ.க கவுன்சிலர் முனிஷ் குமார் உணவகம் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார். மீரட்-டேராடூன் பைபாஸில் அமைந்துள்ள அந்த உணவகத்துக்கு நேற்று மதியம் காவல் உதவி ஆய்வாளர் (SI) ஒருவர் பெண் வழக்கறிஞருடன் உணவருந்த வந்தார். உணவு ஆர்டர் செய்து வெகு நேரம் ஆகியும் உணவு வரவில்லை. இதனால் கடுப்பான எஸ்.ஐ உணவகத்தின் ஊழியரை அழைத்து சத்தம் போட்டார். அவருடன் வந்திருந்த அந்தப் பெண் வழக்கறிஞரும் உணவகத்தின் ஊழியரைக் கடுமையாகத் திட்டினார். அவர்கள் போட்ட சத்தத்தில் உணவகத்தின் உரிமையாளர் முனிஷ், எஸ்.ஐ அமர்ந்திருந்த இருக்கைக்கு அருகில் வந்துவிட்டார். பின்னர் முனீஷுக்கும் எஸ்.ஐ-க்கும் வாக்குவாதம் முற்றியது.

ஒருகட்டத்தில் இருவரும் தகாத வார்த்தைகளால் ஒருவரை ஒருவர் திட்டிக்கொண்டனர். வாக்குவாதம் முற்றி முனீஷ், எஸ்.ஐ-யின் கன்னத்தில் பளீர்... பளீர் என அறைந்தார். இதனிடையே அந்தப் பெண் வழக்கறிஞர் உணவு கொண்டு வந்த உணவக ஊழியரின் மீது உணவுப் பாத்திரங்களை வீசி எறிந்தார். இதனால் சண்டை இன்னும் உக்கிரமானது. மீண்டும் வார்த்தை யுத்தம் முற்றியது. முனிஷ் மீண்டும் எஸ்.ஐ கன்னத்தில் அறை கொடுத்தார். அந்த இடமே ஒரு மினி போர்க்களமானது.

இந்தச் சம்பவம் போலீஸ் காதுகளுக்குச் செல்ல, காவல்துறையைச் சேர்ந்த அந்தக் காவலரை விசாரணைக்கு அனுப்பிவிட்டு, முனிஷைக் கைது செய்தனர். முனிஷ் மீது பெண்களை அவமதிக்கும் செயலில் ஈடுபடுதல், வழிப்பறி உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து மீரட் நகர எஸ்.பி ஆர்.சிங் கூறுகையில், `முனிஷ் குமாரை பிணையில் வர முடியாதபடி, இரு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிந்து கைது செய்துள்ளோம். பா.ஜ.க-வினர் காவல் நிலையத்தின் வெளியே கோஷமிட்டுப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். முனிஷ் போலீஸ் அதிகாரியைத் தாக்கும் வீடியோவை அவர்களிடம் காண்பித்தோம். அமைதியாகத் திரும்பிச் சென்றுவிட்டனர். எஸ்.ஐ மீது எந்தத் தவறும் இல்லை. முதலில் தாக்கியது முனிஷ்தான்’ என்றார்.

கடுமையான சட்டதிட்டங்களைப் பின்பற்றுவதாகக் கூறிக்கொள்ளும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் எஸ்.ஐ ஒருவர் கவுன்சிலரால் தாக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து உங்களின் கருத்து என்ன?

#WATCH: BJP Councillor Manish thrashes a Sub-Inspector who came to his (Manish's) hotel with a lady lawyer and got into an argument with a waiter. The councillor has been arrested. (19.10.18) (Note- Strong Language) pic.twitter.com/aouSxyztSa