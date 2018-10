சி.பி.ஐ அதிகாரி வீட்டை நோட்டமிட்ட உளவுத்துறை? - தரதரவென இழுத்துச் சென்ற பாதுகாவலர்கள்

லஞ்ச புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் சி.பி.ஐ இயக்குநர் அலோக் வர்மாவின் வீட்டை நோட்டமிட்ட உளவுத்துறையினரை பாதுகாப்பாளர்கள் தரதரவென இழுத்துச் சென்றனர்.

சி.பி.ஐ முன்னாள் இயக்குநர் அலோக் வர்மா மற்றும் முன்னாள் துணை இயக்குநர் ராகேஷ் அஷ்தானாவுக்கு இடையே நடந்த அதிகார மோதல் தற்போது மத்திய அரசை பல இன்னல்களுக்கு ஆளாக்கியுள்ளது. இந்த இரு அதிகாரிகளும் ஒருவர் மீது ஒருவர் புகார் தெரிவித்து வந்ததால் அவர்கள் செய்த அனைத்துக் குற்றங்களும் தானாக வெளியில் வரத்தொடங்கியது. இந்நிலையில் சி.பி.ஐ விசாரணையில் இருந்த இறைச்சி ஏற்றுமதி வழக்கில் இருவரும் லஞ்சம் பெற்றதாக மாறி மாறி குறை கூறினர். கடந்த ஒருவருட காலமாகவே இருவருக்குள்ளும் மோதல் இருந்துவந்துள்ளது. ஆனால், லஞ்ச புகாரில் இந்த மோதல் உச்சம் பெற்றது.

பின்னர் இதில் மத்திய அரசு தலையிட்டு இருவருக்கும் கட்டாய விடுப்பு வழங்கியது. தொடர்ந்து இவர்கள் இருந்த அலுவலகம் பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இரு அதிகாரிகளும் தற்போது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினரின் விசாரணை வளையத்தில் சிக்கியுள்ளனர். அதிகாரிகள் வர்மா, ராகேஷ் ஆகியோரின் வீடுகள் மற்றும் சி.பி.ஐ அலுவலகம் ஆகியவற்றுக்கு பலத்த பாதுகாப்புப் போடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் இன்று காலை டெல்லி, ஜன்பந்த் பகுதியில் உள்ள முன்னாள் சி.பி.ஐ இயக்குநர் அலோக் வர்மாவின் வீட்டின் முன் பகுதி மற்றும் பின் பகுதியில் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு கார்கள் வந்து நின்றுள்ளது. அதில் இருந்தவர்கள் நீண்ட நேரமாக வர்மாவின் வீட்டை உற்றுநோக்கியபடி காரிலேயே அமர்ந்திருந்துள்ளனர். இதைக் கவனித்த பாதுகாப்புக் காவலர்கள் அருகில் சென்று விவரம் கேட்டுள்ளனர். அப்போது ‘தாங்கள் உளவுத்துறையைச் சேர்ந்தவர்கள்’ எனத் தெரிவித்துள்ளனர். தொடர் விசாரணையில் முரண்பாடான கருத்துகளை தெரிவிக்க அதில் சந்தேகமடைந்த பாதுகாப்பு காவலர்கள் உடனடியாக அவர்களைப் பிடித்து தரதரவென இழுத்து சென்று போலீஸில் ஒப்படைத்தனர்.

அதன் பின்னர் நடந்த விசாரணையில் அவர்கள் நான்கு பேரும் பிரசாந்த் குமார், வினித் குமார் குப்தா, அஜய் குமார் மற்றும் தீரஜ் குமார் சிங் என்று தெரியவந்துள்ளது. தொடர்ந்து அவர்களிடமிருந்து ஆதார் அட்டை கைப்பற்றப்பட்டு அது மத்திய உளவுத்துறை அலுவலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதுவரை இவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படவில்லை. தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. சி.பி.ஐ அதிகாரி வீட்டை நோட்டமிட்டவர்கள் உளவுத்துறை அதிகாரிகளா என்ற தகவல் உறுதியான பிறகு, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது.

#WATCH: Earlier visuals of two of the four people (who were seen outside the residence of #AlokVerma) being taken for questioning. #CBI #Delhi pic.twitter.com/2KnqNfrnH0