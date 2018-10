தூக்கமின்மையால் தவித்த யானை; இளையராஜா பாட்டைப் பாடி தூங்கவைத்த பாகன் #ViralVideo

கேரளாவில், தூக்கமின்மையால் தவிக்கும் யானையை இளையராஜாவின் பாட்டுப்பாடி தூங்கவைக்கிறார் பாகன் ஒருவர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் ஹிட்டடித்துவருகிறது.

பெரும்பாலும், பிறந்த குழந்தைகளுக்குத் தாலாட்டுபாடி தூங்கவைப்பது நம் அம்மாக்களின் வழக்கம். ஆனால், கேரளா திருச்சூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஸ்ரீகுமார் என்ற பாகன் பாஸ்டியன், வினய்சுந்தர் என்ற யானையை வளர்த்துவருகிறார். கடந்த சில நாள்களாகத் தூங்குவதற்கு சிரமப்பட்டுவந்த யானைக்கு, பாட்டுப்பாடி குழந்தையைப் போல பாவித்து தூங்கவைக்கிறார். இந்த வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகிப் பலரது பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளது.

இதில் சிறப்பு என்னவென்றால், பாகன் பாடும் மலையாளப் பாடலுக்கு இசையமைத்தவர் நம் இசைஞானி இளையராஜா. 1984-ம் ஆண்டு வெளியான ‘மங்களம் நேருன்னு’ என்ற மலையாளப் படத்தில் உள்ள ‘அல்லியிளம் பூவே’ என்ற பாடலைத்தான் பாகன் பாடுகிறார். இந்தப் படத்தில் மம்முட்டி ஹீரோவாக நடித்துள்ளார், கிருஷ்ண சந்திரன் என்பர் இந்தப் பாடலை பாடியுள்ளார்.

‘இளையராஜா இசை என்றால் பிடிக்காதவர்கள் யாரும் இல்லை எனப் பலர் கூறுவது வழக்கம். ஆனால், தற்போது அது யானைக்கும் பிடித்துள்ளது. அவரது இசை என்றும் மறையாது’ என நெட்டிசன்கள் பலர் கருத்துகளைப் பதிவிட்டுவருகின்றனர்.

Man sings elephant to sleep with lullaby in Kerala, India pic.twitter.com/npcPZD3sgY