`நான் தான் சீனியர் ரவுடி; எனக்கு தான் முதலில் கொடுக்கணும்' - தேர்தலில் சீட் கேட்கும் காங்கிரஸ் பிரமுகர்!

நான் தான் சீனியர் ரவுடி; எனக்குத் தேர்தலில் போட்டியிட சீட் வழங்க வேண்டும் என தெலங்கானா காங்கிரஸ் பிரமுகர் ஒருவர் வெளிப்படையாகக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சந்திர சேகர ராவ் தனது அமைச்சரவை களைத்ததை அடுத்து தெலங்கானாவில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக அரசியல் பிரசாரத்தை முடுக்கிவிட்டுள்ளன. அதன்படி வராங்கல் மாவட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் பிரசாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அப்போது தேர்தலில் போட்டியிட தனக்கு சீட் வழங்க வேண்டும் என உள்ளூர் காங்கிரஸ் பிரமுகர் ஒருவர் வித்தியாசமாகக் கோரிக்கை வைத்தார். பில்லா சுதீர் ரெட்டி என்னும் அவர், பிரசாரத்தின் போது தனக்கு உள்ள தகுதிகள் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் விளக்கினார். அப்போது தான் ஒரு ரவுடி எனக் கூறிய அவர், `` காங்கிரஸ் கட்சிக்காக ரவுடியிஸம் செய்து வந்தேன்.

கட்சிக்காக வேலைபார்த்ததால் என் மீது வழக்கு மீது வழக்கு போட்டே ரவுடி ஆக்கிவிட்டனர். ரவுடியை என்னை மிஞ்சியவர்கள் யாரும் இல்லை. ரவுடியிலும் நான் நல்ல ரவுடி. என் மீது நில அபகரிப்பு, பாலியல் தொல்லை, மிரட்டல் வழக்கு என எதுவும் வந்ததில்லை. ரவுடியிஸம் செய்து யார் குடியையும் நான் கெடுக்கவில்லை. எந்த மோசடியில் ஈடுபடவில்லை. ரவுடியிஸம் அடிப்படையில் தேர்தலில் சீட் கொடுத்தால் எனக்குத் தான் சீட் வழங்க வேண்டும். ஏனென்றால் நான் தான் சீனியர் ரவுடி. என்னை விட ஜூனியர் ரவுடி ஆன ஜங்கா ராகவாவுக்கு சீட் கொடுக்க கூடாது" என வெளிப்படையாகக் கூறினார். இது அப்பகுதியில் பரபரப்பாகப் பேசப்பட்டு வருகிறது.

Telangana- Fight over Congress Palakurthy ticket in Warangal. According to a few Congress leaders- the seniot ‘rowdy’ in the party should get the ticket. Nenu nee kanna senior rowdy nenu- says Sudhir Reddy to his opponent Raghav Reddy. #Congress #Telangana #TelanganaElections pic.twitter.com/CF5M8vSLIv