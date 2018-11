'பரிசை தூக்கிப்போடுறேன்; கேட்ச் பிடிங்க' - கர்நாடக அமைச்சரின் அட்ராசிட்டி

கர்நாடகா மாநிலத்தின் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர்.வி.தேஷ்பாண்டே இன்று தனது தொகுதிக்குட்பட்ட ஹலியல் பகுதியில், புதியதாகக் கட்டப்பட்டுள்ள உள் விளையாட்டரங்கத்தைத் திறந்து வைக்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டார்.

அப்போது, அந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர்களைக் கௌரவப்படுத்தும் வகையில் ஸ்போர்ட்ஸ் கிட் (sports kit) வழங்கும் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. உள் விளையாட்டரங்கம் திறந்து வைத்து, முக்கிய நபர்கள் பேசியதும், நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், கௌரவப் பரிசு பெரும் விளையாட்டு வீரர்களை ஒவ்வொருவராக மேடைக்கு அழைத்தனர். நீண்ட பெயர் பட்டியலை நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் வாசித்துக்கொண்டே போக, சட்டெனக் கோபமான அமைச்சர், 'ஸ்போர்ட்ஸ் கிட்'டுகளை விளையாட்டு வீரர்களை நோக்கித் தூக்கி வீசத் தொடங்கினார்.

#WATCH Karnataka Revenue Minister RV Deshpande throws sports kits from a stage at national, state and district level athletes, in Karwar's Haliyala. (31.10.18) pic.twitter.com/m82LYSh9wL