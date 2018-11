தமிழக அமைச்சர் சொன்னார்; மத்திய அமைச்சர் செய்தார் - மேரிகோமின் பாக்ஸிங் சுவாரஸ்யம்!

மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ராஜ்யவர்தன் சிங் ராத்தோர், பாக்சிங் வீரர் மேரி கோம் உடன் ஜாலியாகப் பாக்ஸிங் விளையாடினார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் செம்ம வைரலாகி வருகிறது.



``நான் மைக் குமார் அல்ல; மைக் டைசன் குமார். அடித்தால் நாக் அவுட்தான். எனக்கு பாக்ஸிங் தெரியும். வாங்க மோதிப் பாப்போம்'' என தமிழக அமைச்சர் ஜெயகுமார் சமீபத்தில் தனக்குள்ளிருந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிகுலர் ஆக்ட்விட்டிஸை வெளிப்படுத்தினார். அதேபோல ஒரு சம்பவம் டெல்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி ஸ்டேடியத்தில் நடந்துள்ளது. 5 முறை சாம்பியன் பட்டம், ஒலிம்பிக்கில் வெண்கலப் பதக்கம் பெற்ற இந்திய பாக்ஸிங் வீராங்கனை மேரிகோம் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றைப் பதிவிட்டுள்ளார்.

அந்த வீடியோவில் மேரிகோம் மத்திய அமைச்சர் ராஜ்யவர்தன் ரத்தோரை குத்துகிறார். அவர் தடுக்கிறார். மீண்டும் அமைச்சர் குத்துகிறார். அவர் தப்பிக்கிறார். இப்படியாக ஒரு ஜாலியான பாக்ஸிங் விளையாட்டு நடக்கிறது. 1 நிமிடம் ஓடும் இந்த வீடியோ அனைவரையும் கவரும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது. மேலும், இது தொடர்பாக மேரிகோம், ``பார்ப்பது நம்பும்படிதான் உள்ளது. உங்களது ஆதரவுக்கும்; உற்சாகத்துக்கும் நன்றி'' எனக் கூறி அமைச்சருக்கு டேக் செய்துள்ளார்.

Seeing is believing. Thank you Hon’ble @Ra_THORe ji for all the supports and encouragement’s. #PunchMeinHainDum @BFI_official @Media_SAI @IndiaSports pic.twitter.com/0lEty9NIEb