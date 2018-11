பாலே பிடிக்காத குரியன் பால் புரட்சிக்கு வித்திட்ட கதை! #NationalMilkDay

இத்துறையில் இவரின் பெரும்பங்களிப்பு பத்ம பூஷண், பத்ம விபூஷண், பத்ம ஸ்ரீ, ரமோன் மகசேசே முதலிய விருதுகளைப் பெற்றுத்தந்தது.

`ஆ னந்த் மில்க் புரொடியூசர்ஸ் லிமிடெட்’ எனக் கூறினால் பலருக்குத் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. அமுல் என்றால் சட்டென நினைவுக்கு வரும். அமுல் என்றதும் ஒற்றைக் குடுமி போட்ட அந்தச் சுட்டிக்குழந்தையும், தினசரி நாளிதழ்களின் கடைப்பக்கங்களில் அவள் நாட்டுநடப்பை கலாய்க்கும் கேலிச்சித்திரங்களும் இன்றளவும் பிரபலம். அமுல் சாதாரணமாக நாம் அன்றாடம் கடந்துவிடக்கூடிய நிறுவனம் அல்ல. இது வழிநடத்தியது ஒரு பெரும்புரட்சியை. இதன் நிறுவனரான வர்கீஸ் குரியனின் 97-வது பிறந்த தினம் இன்று.

1921-ம் ஆண்டு இதே நாள் அன்றைய மதராஸ் மாகாணத்தின் கோழிக்கோட்டில் பிறந்தார் குரியன். பின்னாளில் வெண்மைப் புரட்சியில் இவர் ஆற்றிய பணியால் `இந்தியாவின் பால் மனிதர்’ ஆனார். இன்று இவர் பிறந்தநாள் `தேசிய பால் தினமாக' அனுசரிக்கப்படுகிறது. 14 டிசம்பர் 1946, குஜராத்தின் கைராவின் (இன்றைய கேடா) சிறு குறு பால் உற்பத்தியாளர்கள் அப்போதிருந்த ஒரேயொரு பால் நிறுவனமான `போல்சன் டெய்ரி’யின் இடைத்தரகர்களால் சுரண்டுதல்களுக்கு ஆளாகினர். விதியின்றி விலைகூட்டலால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர். அரசு போல்சனிற்கு அளித்திருந்த பிரத்தியேக வணிக உரிமையால் தாங்கள் உற்பத்தி செய்த முழுப்பாலையும் பம்பாய்க்கு விநியோகிக்க வேண்டிய கட்டாயம்.

அப்போதைய உள்துறை அமைச்சரான சர்தார் வல்லபபாய் படேலை, திருபுவன்தாஸ் படேலின் தலைமையில் விவசாயிகள் குழு உதவிக்காக நாடியது. அதன் பிறகான போராட்டங்களின் பின்பே கூட்டுறவுக் கூட்டமைப்பு தொடங்கப்பட்டது. இவ்வமைப்பின் வெற்றிக்குப் பிறகே மற்ற மாவட்டங்களில் பால் உற்பத்திக்கான கூட்டுறவச் சங்கங்கள் தொடங்கப்பட்டன. இவ்வியக்கம் `Anand Pattern’ என்றழைக்கப்படுகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக அமுலின் முதல் தயாரிப்புத் தொழிற்சாலை ஆனந்தில் தொடங்கப்பட்டது.

திருபுவன்தாஸ் படேல், சர்தார் வல்லபபாய் படேலுடன் இணைந்து இக்கூட்டுறவு கூட்டமைப்பின் வளர்ச்சிக்காகப் பணியமர்த்தப்பட்டவர் வர்கீஸ் குரியன். தொடக்கத்தில் இத்துறையில் பெரிதும் ஆர்வமில்லாது இருந்தவர், காலப்போக்கில் இந்திய வெண்மைப் புரட்சியின் தந்தையானார். வெண்மைப் புரட்சியின் அடித்தளமான `operation flood’ திட்டம் வர்கீஸ் குரியனால் உருவாக்கப்பட்டது. நாடு முழுவதும் உள்ள பால் உற்பத்தியாளர்களை ஒருங்கிணைத்து நியாயமான விலைகளிலும், இடைத்தரகர்களின் தலையீட்டை நிறுத்தவும் 1970-ம் ஆண்டு நிகழ்த்த முடிவு செய்யப்பட்டது. பால் பற்றாக்குறை மிகுந்த நாடாக இருந்த இந்தியா பிறகு பால் உற்பத்தியில் முதலிடம் பிடிக்கக் காரணமாய் அமைந்த இயக்கம் அது. `I too had a dream’ , `An unfinished dream’ இவர் எழுத்தில் சக்கைப் போடு போட்ட புத்தகங்கள். வெண்மைப் புரட்சியின் அடிப்படை நோக்கத்தினை விரிவாய்ப் பேசின இப்புத்தகங்கள்.

இத்துறையில் இவரின் பெரும்பங்களிப்பு பத்ம பூஷண், பத்ம விபூஷண், பத்ம ஸ்ரீ, ரமோன் மகசேசே முதலிய விருதுகளைப் பெற்றுத்தந்தது. சமீபத்தில் பி.ஜே.பி மூத்த தலைவரும் முன்னாள் விவசாயத்துறை அமைச்சருமான திலிப் சங்கானி, வர்கீஸ், அமுலின் லாபங்களை சமயப் பரப்புரைப் பணிகளுக்கு வழங்கியதாகக் குற்றம்சாட்ட அது சர்ச்சையானது. ஆனால், வர்கீஸ் ஒரு நாத்திகர் என்பது பலரும் அறிந்திராத ஒன்று. 2012-ல் இவர் மரணித்தபோதும் தன் மதத்தின் நம்பிக்கைக்கு எதிராக எரியூட்டப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அமுலின் பனிக்கூழ்களும், டார்க் சாக்லேட் ரகங்களும் பன்னாட்டு சாக்லேட் நிறுவனங்களின் தரங்களை விஞ்சியவை. இவரின் வெண்மைப் புரட்சியால் இன்று இந்தியா ஒரு வருடத்தில் 165.4 மில்லியன் டன் பாலை உற்பத்தி செய்கிறது. ஆனால் சுவாரஸ்யமாக, இவருக்குப் பால் அருந்த அறவே பிடிக்காதாம்!