பிரசாரத்தில் கீழே விழுந்த அமித் ஷா... அபசகுணமாக நினைக்கும் தொண்டர்கள்!

அடுத்த ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. பாரதிய ஜனதா கட்சியை வீழ்த்தும் எண்ணத்தில் எதிர்க்கட்சிகளை ஒன்றிணைக்கும் பணியில் ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு ஈடுபட்டுள்ளார். எதிர்க்கட்சிகள் எப்படி இருந்தாலும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு சென்ற தேர்தலில் கிடைத்ததுபோல இமாலய வெற்றி கிடைக்க வாய்ப்பில்லை என்றே சொல்லப்படுகிறது. பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை உள்ளிட்ட பாரதிய ஜனதா அரசின் சில செயல்பாடுகளால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். எனினும் , பாரதிய ஜனதா கட்சி உத்தரப்பிரதேசம், மத்தியப் பிரதேசம் போன்ற பெரிய மாநிலங்களை நம்பியுள்ளது. இந்த இரு மாநிலங்களில் பெரும்பான்மையானத் தொகுதிகளை கைப்பற்றிவிட்டால் மீண்டும் மத்தியில் ஆட்சியமைத்து விடலாம் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சி கருதுகிறது.

பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்னோட்டமாக மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில் நவம்பர் 28-ம் தேதி சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. தேர்தல் பிரசாரத்தில் கட்சிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன. ஷிவ்பூர் மாவட்டத்தில் நடந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் பங்கேற்க பாரதிய ஜனதா கட்சித் தலைவர் அமித் ஷா வந்தார். கூட்டத்தில் பேசிய அமித் ஷா, 'மத்தியப் பிரதேசத்தில் ஆட்சியைப் பிடித்து விடலாம் என்று ராகுல் காந்தி பகற்கனவு காண்கிறார் '' என்று பேசினார். பேசி முடித்த அமித் ஷா மேடையில் இருந்து இறங்கினார். அப்போது, நிலை தடுமாறிய அவர் தரையில் பொத்தென்று விழுந்தார். இதைப் பார்த்துப் பதறிய பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் உடனடியாக அவரைக் கைகொடுத்து மேலே தூக்கினர். தேர்தல் பிரசாரத்துக்கு வந்த அமித் ஷா, தவறி விழுந்தது. அபசகுணமாக பாரதிய ஜனதா கட்சித் தொண்டர்கள் கருதுகின்றனர்.

மத்தியப் பிரதேசத்தில் 2003-ம் ஆண்டு முதல் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் உள்ளது. ஷிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் முதல்வராக உள்ளார். மத்தியப் பிரதேசத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியை இழந்து விடுவதற்கான அறிகுறிதான் அமித் ஷா கீழே விழுந்தது என்று பாரதிய ஜனதா கட்சித் தொண்டர்கள் வருத்தமடைந்துள்ளனர்.

Amit Shah falls off stage during a rally in MP.#BJPkilledFarmers #BJPWinningMP pic.twitter.com/Imc1yrGC0Y