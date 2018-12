”இனிமேலாச்சும் பிரதமர் வேலையை பாருங்க...” - மோடியை கிண்டலடித்த ராகுல்!

`இனி மேலாவது பார்ட் டைமாக பார்க்கும் பிரதமர் வேலைக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள்” என்று ராகுல் காந்தி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் மோடியை கிண்டலடித்துள்ளார்.

தெலுங்கானா, மத்தியப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட 5 மாநிலத் தேர்தல் பிரச்சாரம் நேற்றோடு நிறைவடைந்தது. டிசம்பர் 11-ம் தேதி முடிவுகள் வெளியாகிறது. ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக நடந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தில், மோடியும் ராகுலும் நடத்திய வார்த்தைப்போர் தான், ஹைலைட்டாக இருந்தது. இந்த நிலையில், ராகுல்காந்தி டிவிட்டர் சமூக வலைதளத்தில் ஆட்டத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறார். அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், “அன்புள்ள மோடி அவர்களே... இப்போது பிரச்சாரம் முடிந்துவிட்டது. இனிமேலேனும் நீங்கள் ‘பார்ட் டைமாக’ பார்க்கும் பிரதமர் வேலைக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள். நீங்கள் பிரதமராகி 1654 நாட்கள் ஆகிவிட்டன.

ஆனால், இன்னும் பத்திரிகையாளர் சந்திப்புகளில் பங்கேற்காமல் இருக்கிறீர்கள். அதை, ஒருநாள் முயற்சி செய்யுங்கள். கேள்விகளை எதிர்கொள்வது கொண்டாட்டமாக இருக்கும்” என்று கூறியிருக்கிறார். மேலும், ஹைதராபத்தில் தான் கலந்துகொண்ட பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் புகைப்படங்களையும், ராகுல் பகிர்ந்துள்ளார். 2014ம் ஆண்டு பிரதமராவதற்கு முன்னால், மோடி பலமுறை பத்திரிகையாளர் சந்திப்புகளில் பங்கேற்றார். ஆனால் அதற்கு பிறகு, பத்திரிகையாளர் சந்திப்புகளை தொடர்ந்து தவிர்த்து வருகிறார். பொதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் ‘மன் கி பாத் பண்பலை நிகழ்ச்சியில் மட்டுமே, பிரதமர் மோடி பேசி வருகிறார்.

Dear Mr Modi,



Now that campaigning is over, hope you can spare some time for your part-time job as PM.



Btw its been 1,654 days since u became PM. Still no press conference?



Some pics from our Hyderabad PC today. Try one someday, it’s fun having questions thrown at you! pic.twitter.com/Tc3I1kLGBI