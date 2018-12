தெலங்கானாவில் காணாமல் போன வாக்காளர் பெயர்கள்... ஆதார் காரணமா? #WhereIsMyVote

நே ற்று டிசம்பர் 7-ம் தேதி ராஜஸ்தான் மற்றும் தெலங்கானா ஆகிய இரு மாநிலங்களிலும் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்தத் தேர்தலுக்கு நடுவே பெரும் சர்ச்சையாக ஹைதரபாத்தை சேர்ந்த பலரும் தங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இல்லை என்று புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர். பிரபல பேட்மிண்டன் வீராங்கனை ஜுவாலா கட்டாவும் இதில் அடக்கம். சமூகவலைதளங்களிலும் #WhereIsMyVote என்ற ஹேஷ்டேக் மூலம் பலரும் இதைப்பற்றிப் பதிவு செய்துவருகின்றனர்.

இதற்குக் காரணம் வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் எண்னை இணைக்க எடுக்கப்பட்ட முயற்சியாகக் கூட இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது. 2015-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் “National Electoral Roll Purification and Authentication Programme” என்ற திட்டத்தை நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தும் முயற்சியில் தீவிரமாக இறங்கியது. இதில் முக்கியப் பணியாக வாக்காளரின் ஆதார் எண்னை வாக்காளர் அட்டையுடன் இணைக்க விரும்பிய தேர்தல் ஆணையம், இதன்மூலம் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து போலி வரவுகளை நீக்கமுடியும் என்று நம்பியது. நோக்கம் சரியானதாக இருந்தாலும் இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்ட முறை எதிர்வினைகளைத்தான் தந்திருக்கக்கூடும் என்கின்றனர் டேட்டா செக்யூரிட்டி நிபுணர்கள். சில மாதங்களுக்கு அமலில் இருந்த இந்த திட்டம் ஆகஸ்ட் மாதம் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவால் முடிவுக்கு வந்தது. ஆனால் இந்த காலத்திற்குள்ளாகவே பல மக்களின் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று அஞ்சப்பட்டது. அன்றைய தலைமை தேர்தல் அதிகாரி, இது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் பல புகார்களைப் பெற்றுவருகிறது என்று இதை அப்போதே ஒப்புக்கொண்டார்.

நேற்று தேர்தல் நடந்த தெலங்கானா மாநிலத்தில்தான் இந்தத் திட்டம் முதலில் சோதனையிடப்பட்டது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. எந்த ஓர் ஒப்புதலும் இன்றிதான் பல வாக்காளர்களின் வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்டது என்ற சர்ச்சையும் இந்தத் திட்டத்தைச் சூழ்ந்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தில் தமிழ்நாடு, குஜராத், மேற்கு வங்காளம், உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில், இந்த ஆதார்-வாக்காளர் அட்டை இணைப்புக்காக National Population Register (NPR) டேட்டாபேஸ் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. DSDV என்ற மென்பொருள் மூலம் இது செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. வாக்காளர் அட்டையில் இருக்கும் தகவல்களை வைத்து இந்த மென்பொருள் ஆதார் எண்னை கண்டுபிடித்து அத்துடன் இதை இணைக்கும்.

ஆனால் சில நேரங்களில் வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்கும் தகவல்களுக்கும் ஆதாரில் இருக்கும் தகவல்களுக்கும் வேறுபாடு இருக்கலாம். வாக்காளர் பட்டியலில் ஒருவரின் பெயர் ரா கிருஷ்ணா (R Krishna) என்றும் ஆதாரில் ராம கிருஷ்ணா (Rama Krishna) என்றும் இருக்கலாம். இந்த மாறுதல்களையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள இந்த DSDV மென்பொருள் ஒரு வழிமுறையைப் பயன்படுத்துகிறது. அதன்மூலம் தரவுகளை ஒப்பிட்டு ஒவ்வொரு வாக்காளருக்கும் ஒவ்வொரு மதிப்பெண் வழங்கும். அதில் 50-க்கும் மேலான மதிப்பெண்கள் பெறும் வாக்காளர்களின் ஆதார் தகவல்கள் பொருந்துவதாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுத் தானாகவே வாக்காளர் அட்டையுடன் இணைக்கப்படும். 50-க்கும் கீழான மதிப்பெண்களை பெரும் வாக்காளர்களின் வீடுகளுக்கு இதை உறுதிப்படுத்த அதிகாரிகள் அனுப்பிவைக்கப்படுவர். இப்படியும் தொடர்புகொள்ள முடியாதவர்களின் பெயர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கிவிடுவர்.

2015-ல் பின்பற்றப்பட்ட இந்த முறை பல பிரச்னைகளுக்கு வழி வகுத்திருக்கலாம். DSDV மென்பொருள் பயன்படுத்துவதே சட்டத்திற்கு எதிரானதுதான். ஆதார் சட்டத்தில் இதற்கான வசதிகள் எங்குமே குறிப்பிடப்படவில்லை. இப்படிச் செய்வது தனிமனித உரிமைக்கு எதிரானது எனக் குற்றச்சாட்டுகள் அப்போதே எழுந்தன. இது மட்டுமின்றி டெக்னிக்களாகவும் பல பிரச்னைகளுக்கு இந்த முறை காரணமாக இருக்கலாம். அப்படி, சரியான பொருத்தங்கள் இல்லாத நபர்கள் பலரின் பெயர் இதன்மூலம் நீக்கப்பட்டிருந்தால், அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு அது தெரியவும் வாய்ப்பில்லை. மேலும் இந்த மென்பொருளினால் சில நபர்களின் ஆதார் தவறாக மற்றோருவரின் வாக்காளர் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஏற்கெனவே ஆதாரை சுற்றிப் பல பிரச்னைகளும் மோசடிகளும் இதுவரை பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளன. இதுவும் வாக்காளர் பட்டியலில் பிரதிபலிக்க வாய்ப்பிருக்கிறது.

இப்படி ஒரு தெளிவான புரிதல் இல்லாமல் ஏன் அவசர அவசரமாக ஆதார் மற்றும் வாக்காளர் அட்டையை இணைப்பதில் தேர்தல் ஆணையம் குறியாக இருந்தது என்பதுதான் பலரது கேள்வியாக இருக்கிறது. அதுவும் இது ஜனநாயகத்தின் முக்கிய அம்சமான வாக்குரிமையும், தனிமனித உரிமையையும் சம்பந்தப்பட்டது. சமீபத்தில் கூட உச்சநீதிமன்றம் ஆதார் பயன்பாட்டுக்கு பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருந்தது. இதையாவது மதித்து அரசு இந்த பிரச்னைகளுக்கு ஒரு தீர்வை கொண்டுவர வேண்டும் என்பதே மக்களின் விருப்பம். ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் இன்னும் இந்த ஆதார் இணைப்பில் ஆர்வமாக இருப்பதாகவே தெரிகிறது. சமீபத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வாக்காளர் அட்டையையும் ஆதாரையும் இணைக்கவேண்டும் என்ற ஒரு பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டது. இது தொடர்பாக நீதிமன்றம் அனுப்பிய நோட்டீஸ்க்கு, "தங்களுக்கும் அதுவே விருப்பம்" என்று தெரிவித்துள்ளது தேர்தல் ஆணையம்.

