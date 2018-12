`சீரியஸான விஷயம்தான்; இனி வேறமாதிரி உணவு பார்சல்!'- ஜொமோட்டா விளக்கம்

தற்போதைய காலத்தில் ஆன்லைனில் உணவுகளை ஆர்டர் செய்து சாப்பிடுபவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகி வருகிறது. அலுவலகங்களில் பணிபுரிபவர்கள்தான் ஆன்லைனில் அதிகமாக ஆர்டர் செய்து மதிய உணவுகளை சாப்பிடுகின்றனர். மும்பை போன்ற நகரத்தில் டப்பா வாலாக்கள் செய்யும் பணியைப் போன்று ஜொமோட்டா, ஸ்விக்கி போன்ற நிறுவனங்கள் இந்தப் பணியை செய்கின்றன. டப்பாவாலாக்கள் நேரத்தைக் கடைப்பிடிப்பதற்கும் நேர்மைக்கும் சரியான நேரத்தில் உணவை விநியோகம் செய்வதற்கும் புகழ்பெற்றவர்கள். டப்பாவாலாக்கள் சம்பந்தப்பட்ட வீடுகளுக்குச் சென்று உணவு டப்பாக்களைச் சேகரித்து குறித்த நேரத்தில் அலுவலகங்களுக்குச் சென்று விநியோகிக்கும் பணியை மேற்கொள்கின்றனர்.

100 ஆண்டு கால பாரம்பர்யம் கொண்ட டப்பாவாலாக்கள் மீது ஒருமுறைகூட புகார் ஏற்பட்டது இல்லை. சமூகவலைதளங்களில் நேற்று வீடியோ ஒன்று வைரலானது. அதில், ஜொமோட்டா நிறுவனத்தின் ஊழியர் ஒருவர், கஸ்டமர் ஆர்டர் செய்த உணவைச் சாப்பிட்டுவிட்டு மீண்டும் மூடி அதை எடுத்துச் செல்கிறார். சாலையோரத்தில் ஜொமோட்டாவாலா உணவு சாப்பிடுவதை மாடியில் இருந்து ஒருவர் வீடியோ எடுத்து சமூகவலைதளத்தில் பதிவிட்டார். இந்த வீடியோவை பார்த்த பலரும் திடுக்கிட்டனர். 'ஆன்லைனில் உணவுகளை ஆர்டர் செய்பவர்களே உஷாராக இருங்கள்' என்று இந்த வீடியோவை பலரும் ஷேர் செய்திருந்தனர். இந்த நிலையில் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்திய ஜொமோட்டா நிறுவனம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

அதில், 'இந்த சம்பவத்தை சீரியஸான விஷயமாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். உணவு வகைகளை கஸ்டமர்களிடத்தில் பாதுகாப்பாகச் சேர்க்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த இருக்கிறோம். உணவுப் பாக்கெட்டுகளின் மீது tamper proof tapes பயன்படுத்தி பேக் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளோம். இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணைக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது'' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

