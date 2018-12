`எந்தக் கம்ப்யூட்டரையும் உளவு பார்க்கலாம்!’ - உளவு அமைப்புகளுக்கு மத்திய அரசு கொடுத்த வானளாவிய அதிகாரம்

நாட்டில் உள்ள எந்த கம்ப்யூட்டரிலும் சேமித்துவைக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களைப் படிக்கவோ, அவை மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் தகவல் பரிமாற்றம் குறித்து அறிந்துகொள்ளுதல் மற்றும் கண்காணிக்கும் வகையில் வானளாவிய அதிகாரத்தை 10 புலனாய்வு மற்றும் உளவு அமைப்புகளுக்கு வழங்கும் வகையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறது.

இதுதொடர்பாக டிசம்பர் 20-ம் தேதியிட்ட மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் அறிவிக்கையில், `நாட்டில் உள்ள எந்த கம்யூட்டரிலும் சேமிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களைப் படித்தல், தகவல் தொடர்புகளை இடைமறித்தல் மற்றும் கண்காணித்தல் ஆகிய அதிகாரங்கள் கீழ்க்காணும் புலனாய்வு மற்றும் உளவு அமைப்புகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

* ரிசர்ச் அனாலிஸிஸ் விங் (RAW - Cabinet secretariat)

* போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவு (Narcotics Control Bureau)

*அமலாக்கத் துறை

* மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் (Central board of Direct Taxes)

* மத்திய வருவாய் புலனாய்வுப் பிரிவு (Directorate of Revenue Inteligence)

* சி.பி.ஐ (Central Bureau of Investigation)

* தேசியப் புலனாய்வு முகமை (NIA)

* உளவுத் துறை (IB)

* ஜம்மு-காஷ்மீர் உள்ளிட்ட வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் அசாம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கான சமிஞை உளவுப் பிரிவு (Directorate of signal Inteligence (For service areas of Jammu and kashmir, North-East, Assam only)

* டெல்லி காவல் ஆணையர்

உள்துறை செயலாளர் ராஜீவ் கௌபா இந்த அறிவிக்கையில் கையெழுத்திட்டுள்ளார். இதன்மூலம், நாட்டில் உள்ள எந்தவொரு கம்ப்யூட்டரையும் மேற்கண்ட புலனாய்வு மற்றும் உளவு அமைப்புகள் சோதனையிட முடியும். கம்யூட்டர் உரிமையாளர் அல்லது அதன் பொறுப்பாளர், சேவை வழங்கும் நிறுவனம் அல்லது சந்தாதாரர் ஆகியோர் புலனாய்வு அமைப்புகளுக்குத் தேவையான தொழில்நுட்ப உதவிகளை அளிக்க வேண்டும். இதற்கு ஒத்துழைக்காதபட்சத்தில் அதிகபட்சமாக 7 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை விதிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்பாக கம்ப்யூட்டர் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் தகவல் தொடர்புகளை மட்டும் இடைமறிக்கும் அதிகாரம் மட்டுமே இருந்தது.

மத்திய அரசின் இந்த அறிவிப்பு பரவலான விமர்சனத்தையும் எதிர்ப்பையும் ஈர்த்திருக்கிறது. இதுகுறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி, `ஒவ்வொரு இந்தியனும் ஏன் குற்றவாளிபோல் நடத்தப்பட வேண்டும்? நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனையும் கண்காணிக்கலாம் என்ற அரசின் இந்த உத்தரவு தொலைபேசி உரையாடல்களைப் பதிவுசெய்வதற்கான வழிகாட்டுதல் விதிகளுக்கு எதிரானது. அதேபோல், தனிநபரின் அந்தரங்கம் பேணும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு மற்றும் ஆதார் வழக்கின் தீர்ப்பு ஆகியவற்றுக்கு எதிரானது’ என்று தெரிவித்துள்ளார். முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரம், `இது சுதந்திரமான பொது சமுதாயத்துக்கு முற்றிலும் எதிரானது’ என்று விமர்சித்திருக்கிறார்.