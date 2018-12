``கொலை செய்து விட்டு வா... என் முன் வந்து அழாதே!" - உத்தரபிரதேத்தில் துணைவேந்தர் சர்ச்சைப்பேச்சு!

``என்னுடைய பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவனாக இருந்தால், என் முன் வந்து அழாதே. சண்டை போடு, அடி, தேவைப்பட்டால் கொலை செய். அதன்பின்பு நாங்கள் பார்த்துக்கொள்கிறோம்" என்று உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள வீர் பகதூர் சிங் பூர்வாஞ்சல் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் ராஜாராம் யாதவ் மாணவர்களிடையே பேசியது இருப்பது தேசிய அளவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம், காஜிப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சத்யதேவ் கல்லூரியில் நடந்த கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட வீர் பகதூர் சிங், பூர்வாஞ்சல் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் ராஜாராம் யாதவ் ``பிரச்னை என்று வந்தால் சண்டை போடு, எதிராளியைப் புரட்டி எடு, நிலைமை சாதகமாக இல்லையென்றால் கொலையும் செய்யத் தயங்காதே. பின்னர் நாங்கள் பார்த்துக்கொள்கிறோம்" என்று மாணவர்களை வன்முறைக்குத் தூண்டும் வகையில் பேசியுள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் அடிக்கடி கலவரம் ஏற்பட்டு உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவது முதன்மையான பிரச்னையாக உள்ளது. நேற்று முன்தினம் நடந்த கலவரத்தில் காவல்துறை அதிகாரி ஒருவரும், பொதுமக்களில் ஒருவரும் கொல்லப்பட்டனர். அரசு அலுவலகங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது, உத்தரப்பிரதேச மாநில அரசு, அயோத்தி பிரச்னை குறித்து அதிகளவில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில் மாணவர்கள் மத்தியில் வன்முறையைத் தூண்டும் வகையில் துணைவேந்தர் பேசி இருப்பது சரியா என்று கண்டனத்தைத் தெரிவித்து வருகின்றனர் கல்வியாளர்கள்.

