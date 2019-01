`உங்களுக்கு `டைம்' தர்றேன்; கலைந்து செல்லுங்கள்!'- வாகனத்தை மறித்த பா.ஜ.க-வினரை தெறிக்கவிட்ட சந்திரபாபு நாயுடு

ஆந்திர மாநிலத்துக்கு மோடி வந்தால் அவருக்கு அனுமதி மறுக்கப்படும் என தெலுங்கு தேசம் கட்சியினர் முன்னதாக கூறியிருந்தனர். இந்த நிலையில், இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நேற்று பா.ஜ.க-வினர் ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் வாகனத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு நேற்று பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வதற்காக காக்கிநாடா சென்றுகொண்டிருந்தார். அப்போது வழியில் அவரின் காரை பா.ஜ.க-வினர் வழிமறித்து `திரும்பிப் போ சந்திரபாபு நாயுடு' என கோஷமிட்டனர். இதனால் முதல்வர் வந்த வாகனம் நீண்ட நேரமாக நிறுத்தப்பட்டது. முதல்வரின் பாதுகாவலர்கள் போராட்டக்காரர்களைக் களைக்க முயன்றும் அது தோல்வியில் முடிந்தது. இறுதியில் காரைவிட்டு இறங்கி வந்து போராட்டக்காரர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் சந்திரபாபு நாயுடு.

அவர் பேசும்போது, ``பா.ஜ.க-வினருக்கு என்ன வேண்டும். நீங்கள் ஏன் இவ்வாறு நடந்துகொள்கிறீர்கள். இந்த மாநிலத்தில் இதுபோன்று செய்ய உங்களுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை. இதுபோன்று நடக்க உங்களுக்கு வெட்கமாக இல்லையா. உங்கள் தலைவர் நரேந்திர மோடி செய்ததை வெளியில் சொல்ல நீங்கள் அனைவரும் வெட்கப்பட வேண்டும். இங்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்த நினைத்தால் உங்கள் அரசியல் கதை முடிந்துவிடும். இந்த மாநிலத்தையே பாழாக்கிவிட்டார் மோடி. அவரின் பெயரை சொல்லிக்கொண்டு இந்த மாநிலத்தில் சென்றால் மக்கள் உங்களை விடமாட்டார்கள். அவர் என்ன செய்தார் இந்த மாநிலத்துக்கு. உங்களுக்குக் கால அவகாசம் தருகிறேன். மரியாதையாக இந்த இடத்தை விட்டுக் கலைந்து செல்லுங்கள்” என மிகவும் காட்டமாக பேசினார்.

