‘ மனோகர் பாரிக்கர் உயிருக்கு ஆபத்து’ - குடியரசுத் தலைவருக்கு காங்கிரஸ் கடிதம்

பிரான்ஸின் டசால்ட் நிறுவனத்திடமிருந்து 36 ரஃபேல் போர் விமானங்களை மத்திய அரசு கொள்முதல் செய்ய செப்டம்பர் மாதம், 2016-ம் ஆண்டு ஒப்பந்தம் செய்தது. ஆனால், முந்தைய காங்கிரஸ் அரசு நிர்ணயித்த விலையைக்காட்டிலும் பல மடங்கு விலையைப் பா.ஜ.க அரசு வழங்க உள்ளது என்றும், மத்திய அரசின் ஹெச்.ஏ.எல் நிறுவனத்துக்கு வழங்க இருந்த ஒப்பந்தத்தை ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு அளித்தது என்றும் சர்ச்சை எழுந்தது. இதில் ஊழல் நடந்துள்ளதாகக் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் இன்றுவரை குற்றம் சாட்டிவருகின்றன.

சற்று காலமாக அமைதி பெற்றிருந்த இந்த ரஃபேல் விவாதம் தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் நடந்து வரும் குளிர்காலக் கூட்ட தொடரால் மீண்டும் பெரிதாகியுள்ளது. கோவா முதல்வர் மனோகர் பாரிக்கரின் படுக்கை அறையில் ரஃபேல் தொடர்பான ஆவணங்கள் இருப்பதாக நாடாளுமன்றத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியிருந்தார். இதனைத்தொடர்ந்து காங்கிரஸின் செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீப் சுர்ஜேவாலா ஒரு ஆட்டியோவை வெளியிட்டு அதில் கோவா அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் ரஃபேல் விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாகக் கூறியிருந்தார். மேலும் ரஃபேல் விவகாரத்தை வைத்து பிரதமர் மோடியை, மனோகர் பாரிக்கர் மிரட்டுவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

இந்நிலையில் கோவா முதல்வர் மனோகர் பாரிகருக்கு பாதுகாப்பு தரவேண்டும் என கோவா காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்ப்பில் குடியரசு தலைவருக்குக் கடிதம் அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், ‘ ரஃபேல் விவகாரங்கள் தொடர்பாக மனோகர் பாரிக்கர் உயிருக்கு ஆபத்து உள்ளது. உண்மை வெளிவராமல் இருக்க பாஜகவினர் அவரை கொலை செய்யும் நிலை கூட ஏற்படலாம் அதனால் அவருக்குப் பலத்த பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. காங்கிரஸின் இந்த கடிதம் தேசிய அரசியலில் புயலை கிளப்பியுள்ளது.

Letter to ⁦@rashtrapatibhvn⁩ for enhancing security cover to ⁦⁦@manoharparrikar⁩ as there is possible threat & attempts can be made to obtain Rafale files from ⁦@goacm⁩ bedroom in view of VishwajeetRane #RafaleAudioLeak

