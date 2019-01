ரோஹித் வெமுலா ஆவணப்படம் - புத்தகக் காட்சியில் திரையிடத் தடைவிதித்த காவல்துறை!

”யார் அது விமலா? என்று முதலில் கேட்டவர்கள், பிறகு மொத்தமாகவே திரையிடலுக்குத் தடை விதித்தனர்.ரோஹித் வெமுலாவின் மீது ஏன் இத்தனை பயம்?”

ரோஹித் சக்கரவர்த்தி வெமுலா, ஹைதராபாத் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வு மாணவர். இதே நாளில்தான் கடந்த மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு பல்கலைக்கழக விடுதியில் தற்கொலை செய்துகொண்டார். `கல்வியில் திணிக்கப்பட்ட சாதிதான் கொன்றது' என்று தனது இறுதிக் கடிதத்திலும் ரோஹித் வெமுலா குறிப்பிட்டிருந்தார். மறைந்த ரோஹித் வெமுலாவின் மூன்றாவது நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதையடுத்து, ஆவணப்பட இயக்குநர் தீபா தன்ராஜ், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகக் கள ஆய்வுகள் செய்து, வெமுலா குறித்து ’We have not come here to die' என்கிற ஆவணப்படத்தை இயக்கியிருந்தார்.

தமிழ், கன்னடம், ஆங்கிலம், தெலுங்கு, இந்தி எனப் பல்வேறு மொழிகளிலும் இந்த ஆவணப்படம் உருவானது. ரோஹித் வெமுலாவின் மூன்றாவது நினைவு தினமான இன்று, நாடெங்கிலும் இந்த ஆவணப்படம் திரையிட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. சென்னையில் மட்டும் நான்கு இடங்களில் திரையிடப்படுவதாக இருந்தன. ‘பபாசி’ நடத்தும் 42-வது சென்னை புத்தகக் காட்சியின் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள் சங்கம் சார்பில் இந்தத் திரையிடல் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், ரொஹித் வெமுலா ஆவணப்படத்தை புத்தகக் கண்காட்சியில் திரையிடக் கூடாது என்று தமிழகக் காவல்துறை தடைவிதித்தாகக் கூறப்படுகிறது.



நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்களில் ஒருவர் கூறுகையில்,”திரையிடல் இன்று நிகழ இருந்ததை அடுத்து, நேற்று இரவிலிருந்து போலீஸார் இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்துவந்தனர். முதலில், வெமுலா யார் என்று தெரியாததால், ‘யார் அது விமலா? எதுக்கு இப்போ திரையிடல்?’ என்று கேள்வி எழுப்பினார்கள். பிறகு, இன்று மதியம் திரையிடக் கூடாது என்று முடிவாகத் தடை செய்துவிட்டார்கள். இறந்த ஒருவரைப் பற்றிய ஆவணப்படத்தை திரையிடுவதற்கு காவல்துறை எதற்கு இவ்வளவு பயப்பட வேண்டும்?” என்ற கேள்வியைப் பல்வேறு தரப்பினர் எழுப்பினர். பொதுஇடமான புத்தகச் சந்தையில் திரையிடல் தடை செய்யப்பட்டாலும், சென்னையின் மற்ற இடங்களில் திட்டமிட்டதுபோல திரையிடல் நடைபெற்றது.