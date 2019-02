அனில் அம்பானிக்காக உத்தரவு திருத்தம்... உச்ச நீதிமன்றத்தின் `கறுப்பாடு'கள் பிடிபட்டது எப்படி?! | Supreme Court sacks 2 of its own over change in order on Ambani

அனில் அம்பானிக்காக உத்தரவு திருத்தம்... உச்ச நீதிமன்றத்தின் `கறுப்பாடு'கள் பிடிபட்டது எப்படி?!

நிலுவைத் தொகை செலுத்தாதது தொடர்பாக, அனில் அம்பானிக்கு எதிரான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில், அவர் நேரில் ஆஜராவதைத் தவிர்க்கும் விதமாக, உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவில் திருத்தம் செய்யப்பட்டது கடைசி நேரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, தலைமை நீதிபதியின் கவனத்துக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இது நீதித்துறை வட்டாரத்தில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அனில் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் நிறுவனம் நஷ்டம் அடைந்ததைத் தொடர்ந்து, அந்த நிறுவனத்துக்கு 45,000 கோடி ரூபாய் கடன் ஏற்பட்டது. இந்த நிலையில், ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்தைத் தொடங்கிய அவரது சகோதரரான முகேஷ் அம்பானி, ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் நிறுவனத்தின் அலைவரிசை, கோபுரங்கள் உள்ளிட்டவற்றை 25,000 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்க முன்வந்தார்.

ஆனால், அதற்கு முன்பு பயன்படுத்திய அலைவரிசை கட்டணம் 2,900 கோடி ரூபாய், தொலைத்தொடர்பு துறைக்குச் செலுத்தப்படவில்லை. தொலைத்தொடர்பு வர்த்தகத்தில் எரிக்சன் நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயல்பட்ட ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ், அந்த நிறுவனத்துக்கு 1,600 கோடி ரூபாய் தர வேண்டி இருந்தது. ஆனால், அதைத் தராமல் அனில் அதை இழுத்தடித்தார்.

இந்த விவகாரம் உச்ச நீதிமன்றம் கொண்டு செல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, எரிக்சன் நிறுவனத்துக்கு 550 கோடி ரூபாயைச் செலுத்துமாறு ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 30-ம் தேதிக்குள் அந்தத் தொகையை ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் கொடுத்திருக்க வேண்டும். ஆனால், அந்தத் தொகையை வழங்காததால் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகியது எரிக்சன் நிறுவனம்.

நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி சட்ட விதிகளை மதிக்கவில்லை என்று எரிக்சன் நிறுவனம், வழக்குத் தொடர்ந்தது. அந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், 2018-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 15-ம் தேதிக்குள் ஆண்டுக்கு 12 சதவிகித வட்டியுடன், நிலுவைத் தொகையை எரிக்சன் நிறுவனத்துக்கு வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது. ஆனால், குறிப்பிட்ட தேதி கடந்தும், ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் அதிபர் அனில்அம்பானி அந்தத் தொகையை எரிக்ஸன் நிறுவனத்துக்கு வழங்கவில்லை. இதையடுத்து, எரிக்ஸன் நிறுவனத்தின் சார்பில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து அனில் சார்பில் ஆஜரான கபில் சிபல் உள்ளிட்ட மூத்த வழக்கறிஞர்கள், 118 கோடி ரூபாயை முதல்கட்டமாகச் செலுத்த தயாராக இருப்பதாகத் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து நீதிபதி எப்.நாரிமன் தலைமையிலான அமர்வு, அந்தத் தொகையை அரசு கருவூலத்தில் செலுத்த உத்தரவிட்டது.

இருப்பினும் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்பான விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு அனிலுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டு இருந்தது. இதன்படி உச்ச நீதிமன்றத்தில் அனில் பிப்ரவரி 13-ம் தேதியன்று ஆஜரானார். விசாரணை வியாழக்கிழமையன்று ஒத்தி வைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அனில் இன்றும் இரண்டாவது நாளாக ஆஜரானார்.

திருத்தப்பட்ட உத்தரவு

முன்னதாக அனில் அம்பானி இந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் ஆஜராவதைத் தவிர்க்கும் நோக்கத்தில், அவருக்கு ஆதரவாக உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவில், நீதிமன்ற உதவி பதிவாளர்கள் இரண்டு பேர் திருத்தம் செய்தது, கடைசி நேரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, அந்த விவகாரம் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாயின் கவனத்துக் கொண்டு செல்லப்பட்டது தற்போது தெரியவந்துள்ளது.

`நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் அனில் தவறாமல் நேரில் ஆஜராக வேண்டும்’ என்று உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு, ஜனவரி 7-ம் தேதி உச்ச நீதிமன்றத்தின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்பட்டது. ஆனால், அந்த உத்தரவில் அனில் தவறாமல் ஆஜராக வேண்டும் என்ற அர்த்தமுடைய ``personal appearance of the alleged contemnor(s) is not dispensed" என்ற வாசகத்துக்குப் பதிலாக, நேரில் ஆஜராகத் தேவையில்லை என்ற அர்த்தம் வருமாறு இருக்கும் personal appearance of the alleged contemnor(s) is dispensed" என்ற வாசகம் இடம்பெற்றிருந்தது. அதாவது `not' என்ற ஆங்கில வார்த்தை நீக்கப்பட்டிருந்தது.

ஆனால், ஜனவரி 10-ம் தேதி இதை எரிக்சன் தரப்பில் ஆஜராகும் வழக்கறிஞர்கள் கண்டுபிடித்து, தலைமை நீதிபதியின் கவனத்துக்குக் கொண்டு சென்றதைத் தொடர்ந்து, அதில் திருத்தம் செய்யப்பட்டு, அனில் அம்பானி தவறாமல் ஆஜராக வேண்டும் என்ற சரியான வாசகம் இடம்பெற்றது.

இருப்பினும், இந்த விவகாரத்தை மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்ட தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய், இதற்கு யார் காரணம் என்று விசாரிக்க உத்தரவிட்டார். விசாரணையில், நீதிமன்ற உத்தரவுகளை இணையதளத்தில் பதிவேற்றும் உதவி பதிவாளர்களான மானவ் ஷர்மா மற்றும் தாபன் குமார் சக்ரபர்த்தி ஆகிய 2 பேர்தான் காரணம் எனத் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அரசியல் சாசனப் பிரிவு 311-ன் கீழ் தனக்கு உள்ள தனிப்பட்ட அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி, அவர்கள் இருவரையும் பணி நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார்.

பணம் இருக்கிறது... மனம்தான் இல்லை!

இதனிடையே, நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் இன்று இரண்டாவது நாளாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார் அனில். அப்போது எரிக்சன் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர்களான துஷ்யந்த் தவே மற்றும் அனில் கெர் ஆகியோர், ``ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் நிறுவனத்திடம் போதுமான நிதி உள்ளபோதிலும், எங்களுக்குத் தர வேண்டிய பணத்தைத் தராமல் வேண்டுமென்றே தவிர்த்து வருகிறது. அந்த நிறுவனத்தின் தலைவர் அனில் ஒரு பேரரசர் போன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால், எங்களுக்குத் தர வேண்டிய பணத்தைத் தர அவர்களுக்கு மனமில்லை. இதற்கு முன்னதாக தருவதாக ஒரு பகுதி தொகையும் கூட திவால் நிலையைத் தவிர்ப்பதற்காகத்தான். எனவே, ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் நிறுவனம், அதன் இயக்குநர்கள் மற்றும் அனிலின் ஒட்டுமொத்தக் குழுமத்துக்கும் எதிராக நீதிமன்றம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் நிறுவனம், சில சொத்துகளை விற்றதன் மூலம் கிடைத்த 780 கோடி ரூபாயில் ஸ்பெக்ட்ரம் வாங்கியதற்காக அரசுக்குச் செலுத்த வேண்டிய பணத்தைக் கட்டியுள்ளது. ஆனால், எங்களுக்குத் தரவில்லை" என்று வாதிட்டனர்.

இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து அனில் அம்பானி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள் கபில் சிபல் மற்றும் முகுல் ரோத்கி ஆகியோர், `வேண்டுமென்றே பணத்தைக் கொடுக்கக் கூடாது என்ற தீய எண்ணம் ஏதும் தமது கட்சிக்காரருக்கு இல்லை. அதேசமயம் நிறுவனம்தான் கடன்பட்டுள்ளதே தவிர, அனில் அம்பானி தனிப்பட்ட முறையில் கடனாளி இல்லை’ என்றும் வாதிட்டனர்.

`பணத்தைக் கொடுக்க அனில் அம்பானி முயற்சி மேற்கொண்ட போதிலும், அவரால் அந்த நிதியைத் திரட்ட முடியவில்லை. ரிலையன்ஸ் நிறுவனம், 4,000-க்கும் அதிகமான முதலீட்டாளர்களைக் கொண்ட பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனம். எனவே, இதுபோன்ற விவகாரத்துக்கு ஒட்டு மொத்தக் குழுமத்தையோ அல்லது ஒரு நபரையோ பொறுப்பாளியாக்க முடியாது.

மேலும், இந்த விவகாரம் தற்போது திவால் நீதிமன்றத்தில் இருப்பதால், எங்கள் கைகளில் எதுவும் இல்லை. எரிக்சன் நிறுவனம், என்ன கூற விரும்புகிறதோ அதை அங்கு தெரிவிக்கப்பட்டும்’ என்றும் வாதிட்டனர்.

இருதரப்பு வாதத்தையடுத்து, வழக்கின் தீர்ப்பைத் தேதி குறிப்பிடாமல் நீதிபதிகள் தள்ளி வைத்து உத்தரவிட்டனர்.