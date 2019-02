பயிற்சியின்போது நடுவானில் மோதிக்கொண்ட விமானப்படை விமானங்கள்! - அதிர்ச்சி வீடியோ | Two aircraft of the Surya Kiran Aerobatics Team crash at the Yelahanka airbase in Bengaluru

கர்நாடகத் தலைநகர் பெங்களூருவில், இன்று காலை இரண்டு விமானப்படை விமானங்கள் விபத்துக்குள்ளாயின. சூர்யாகிரண் ஏரோபேடிக்ஸ் குழுவைச் சேர்ந்த இரண்டு ஜெட் விமானங்களும் எலஹங்கா விமான தளத்தில் இன்று காலை 11:50 மணிக்கு பறந்துகொண்டிருக்கும்போது திடீரென விபத்துக்குள்ளானது.

விமானத்தில் மூன்று விமானிகள் இருந்ததாகவும், அதில் இரண்டு பேர் பத்திரமாகத் தப்பிவிட்டதாகவும், ஒரு விமானியின் நிலை தெரியவில்லை எனவும் முதல்கட்ட தகவல் வெளியாகியுள்ளது. விபத்தை நேரில் பார்த்த ஒருவர், விமானம் பறந்துகொண்டிருக்கும் போதே அதை வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோ, தற்போது அதிகம் பகிரப்பட்டுவருகிறது.

அதில் இரண்டு விமானங்களும் கட்டுப்பாட்டை இழந்து வானத்தில் வட்டமிட்டபடி கீழே விழுகின்றன. விழுந்த வேகத்தில் விமானம் முழுவதும் தீப்பிடித்து எரிகிறது. அதற்கு அருகில் விமானி தரையில் காயமடைந்த நிலையில் படுத்துள்ளார்.

பெங்களூருவில், நாளை ஏரோ இந்தியா நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ள நிலையில், இன்று இந்த விமானப்படை விமான விபத்து அதிக கவனம் பெற்றுள்ளது. இந்த ஆண்டுக்கான நிகழ்ச்சி நாளை தொடங்கி, வரும் 24-ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இதற்காக, மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பெங்களூரு வந்துள்ளார்.

#WATCH Two aircraft of Surya Kiran Aerobatics Team crashed today at Yelahanka airbase in Bengaluru, during rehearsal for #AeroIndia2019. One civilian hurt. Both pilots ejected, the debris has fallen near ISRO layout, Yelahanka new town area. #Karnataka