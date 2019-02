``அங்கு சிறைபடுவது வேதனையானது"- ராவல்பிண்டி சிறையிலிருந்து தப்பிய திலீப் பருல்கர் | Captian Dilip Parulkar Who escaped from PoW Rawalpindi on 1972

``அங்கு சிறைபடுவது வேதனையானது"- ராவல்பிண்டி சிறையிலிருந்து தப்பிய திலீப் பருல்கர்

கேப்டன் திலீப் பருல்கர் 1965 மற்றும் 1971 போர்களில் பங்கெடுத்தவர். டிசம்பர் 10, 1971 அன்று இவர் சென்ற ஜெட் விமானம், பாகிஸ்தான் படையினரால் சுடப்பட்டதில், திலீப் பருல்கர் மற்றும் அவருடன் பயணித்த கமாண்டர் மற்றும் குரூப் கேப்டன் பாகிஸ்தானில் சிறை வைக்கப்பட்டவர். பின் ராவல்பிண்டியிலிருந்து 1972-ம் ஆண்டு தப்பித்து வந்தவர். போர்க்கைதியாக பாகிஸ்தானில் இருப்பதன் சிக்கல்களைப் பகிர்ந்த அவர், `அபிநந்தனை விரைந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி மீட்க வேண்டும்' என்றார்.

பத்திரிகை ஒன்றிற்கு அவர் அளித்துள்ள நேர்காணலில், ``நான் பாகிஸ்தானில் சிறைவைக்கப்பட்டபோது, ஜெனிவா மாநாட்டின் கருத்துகள் பெரும்பாலும் கடைப்பிடிக்கப்பட்டன. ஆனாலும் அங்கு சிறையிலிருப்பது கோரமானதுதான். இந்த நேரத்தில் அபிநந்தனின் குடும்பத்துக்கு நாம் ஆறுதலாக நிற்க வேண்டும். நான் சிறைப்பட்ட நாள்கள், எனது குடும்பத்துக்கு மிகவும் கடினமான காலகட்டம். ஆனாலும், ராணுவ வீரர்களின் திடமான குடும்பங்கள்தாம். ராணுவ வீரர்களின் தைரியத்துக்குப் பக்கபலமாக நிற்பவை. இந்தியா தாமதிக்காமல் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி எவ்வித சேதமுமின்றி அபிநந்தனை மீட்கும் என நம்புகிறேன்" என்றார்.



பருல்கரும் மற்ற இரு ராணுவ அதிகாரிகளும் ராவல்பிண்டி சிறையிலிருந்து தப்பித்ததை அடிப்படையாக வைத்து, 'Four Miles to Freedom: Escape from a Pakistani POW Camp' என்ற புத்தகத்தை பைத் ஜான்சன் என்ற கனடாவைச் சேர்ந்த பத்திரிகையாளர் எழுதியுள்ளார். அதைத் தழுவி ஒரு திரைப்படமும் இந்தியில் எடுக்கப்பட்டது.