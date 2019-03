`தேர்தலில் போட்டியிடவேண்டாம் மோடி அவர்களே!' - நடிகை ரோஹினி கோரிக்கை | I only have to say Please do not contest says actress Rohini

`பிரதமர் மோடி தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டாம்' என நடிகர் ரோஹினி தெரிவித்துள்ளார்.

திரைப்பட இயக்குநர், நடிகை, குழந்தை நட்சத்திரம், பாடலாசிரியர், கதை வசனகர்த்தா, டப்பிங் கலைஞர், தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளர் இப்படி பல முகங்களைக் கொண்டவர் ரோஹினி. இவர் 1995-ம் ஆண்டு `ஸ்திரீ' என்ற தெலுங்கு படத்துக்காக, தேசிய திரைப்பட `ஸ்பெஷல் மென்சன்' விருதைப் பெற்றவர். மலையாள சேனல் ஒன்றுக்கு அவர் அண்மையில் பேட்டியளித்துள்ளார். அதில், ``எனக்கு மோடியிடம் கேட்க ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் அவரிடம் சொல்வதற்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் உள்ளது.

ப்ளீஸ் தேர்தலில் போட்டியிடாதீர்கள்! காரணம் இனிமேலும் இப்படியொரு பாசிசமான ஆட்சி எங்கள் நாட்டுக்குத் தேவையில்லை. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக இந்துத்வாவை அதிக அளவில் கண்டுவிட்டோம். இந்துத்துவாவுக்கு எதிரானவர்களை, எதிராக பேசுபவர்களைக் கொலை செய்பவர்களை ஆதரவளித்து ஊக்குவிக்கும் ஒருவர் நாட்டின் தலைவராக மீண்டும் வருவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை'' என்றார்.

"I have nothing to ask Modi, I only have to say.Please do not contest.. Because we don't want this kind of Fascism for our country anymore."



- Rohini (South Indian actor) #GoBackModi pic.twitter.com/jgT6ldExza