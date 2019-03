பேராசிரியரை மண்டியிட்டு மன்னிப்புக் கேட்க வைத்த செயல்! - சர்ச்சையில் ஏ.பி.வி.பி | ABVP goons force Karnataka professor to kneel

கர்நாடகாவில் கல்லூரி பேராசிரியர் ஒருவரை ஏபிவிபி மாணவர் அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் கட்டாயப்படுத்தி மன்னிப்பு கேட்க வைத்த செயல் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலம் விஜயபுரா என்ற மாவட்டத்தில் தனியார் பொறியியல் கல்லூரி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் சந்தீப் வாதார் என்பவர் பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் பா.ஜ.கவினர் குறித்து கருத்து ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், `போர் பதற்றத்தை பயன்படுத்தி பா.ஜ.க அரசியல் செய்கிறது. பா.ஜ.கவைச் சேரந்தவர்கள் ஏன் அதிகம் கூப்பாடு போடுகீறார்கள்?. அவர்கள்தான் பலபேரை பதற்றமடைச்செய்யும் போரை தூண்டும் வகையில் செயல்படுகின்றனர். இதுபோன்ற செயல்களால் அக்கட்சிக்கு தலைகுனிவு’ என்று விமர்சித்துள்ளார். இந்த பதிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த பா.ஜ.கவின் மாணவர் அமைப்பான ஏ.பி.வி.பி., பேராசிரியர் சந்தீப் வாதார், தனது வேலையை ராஜினாமா செய்யவேண்டும், விமர்சிக்கும் வகையில் எழுதிய ஃபேஸ்புக் போஸ்டை டெலிட் செய்யவேண்டும் என்று கூறினர். இது மட்டுமில்லாது ஒருபடி மேலே சென்று பேராசிரியர் முட்டிபோட்டு மன்னிப்புகேட்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதையடுத்து கல்லூரிக்கு காவல்துறையினர் வந்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து பேராசிரியர் தனது செயலுக்கு வருத்தம் தெரிவித்தார். `இனி இதுபோல கருத்துக்களை பதிவிடக்கூடாது’ என்று கூறி பேராசிரியரிடம் ஏ.பி.வி.பியைச்சேர்ந்தவர்கள் சத்தியம் வாங்கினர். பின், அவரை மண்டியிட வைத்து மன்னிப்புக் கேட்க வைத்தனர். காவல்துறை அதிகாரிகள் முன்பே நடந்த இந்த சம்பவம் நடந்துள்ள நிலையில், ஏ.பி.வி.பி அமைப்பினர் மீது எவ்வித வழக்கும் பதிவு செய்யபடபடவில்லை. ஏ.பி.வி.பியின் இந்த செயல்பாடுகள் புதிதல்ல. இது போன்ற செயல்பாடுகளில் அவர்கள் ஈடுபடுவது இது முதன்முறையும் இல்லை. கடந்தாண்டு மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த பேராசியர் ஒருவரை காலைத் தொட்டு மன்னிப்பு கேட்க வைத்தனர்.

ABVP forces Karnataka lecturer to kneel, apologise for abusing BJP, praising Imran Khan in "anti national" social media post, while police look on in college run by Congress home minister. Police chief: whatever happened was wrong but can't act without complaint! #NewIndia pic.twitter.com/GgQBFakwBm