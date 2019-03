`மருத்துவம் படிக்கணும்; எனக்கு உதவுங்கள்!’ - அப்சல் குருவின் மகன் உருக்கமான கோரிக்கை | "Want Passport To Study Abroad": Afzal Guru's Son

`எனக்கு உதவ முன்வர வேண்டும்’ என்று தூக்கிலிடப்பட்ட தீவிரவாதி அப்சல் குருவின் மகன் காலிப் குரு இந்திய அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

2001-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 13-ம் தேதி நாடாளுமன்றத்தின் மீது தீவிரவாத தாக்குதல் நடைபெற்றது. நாடாளுமன்ற வளாகத்துக்குள் காரில் 5 தீவிரவாதிகள் நுழைந்தனர். அப்போதைய குடியரசுத் துணைத் தலைவர் கிருஷ்ணகாந்த் வாகனத்தின் மீது மோதிய தீவிரவாதிகள், உடனடியாக துப்பாக்கியால் சரமாரியாகச் சுட்டனர். இதையடுத்து குடியரசுத் துணைத் தலைவரின் பாதுகாவலர்கள், பாதுகாப்புப்படை அதிகாரிகள் பதிலுக்குத் தாக்குதல் நடத்தினர். இதனால் நாடாளுமன்றம் முழுவதும் துப்பாக்கிச்சூட்டால் அதிர்ந்தது. பாதுகாப்புப் படையினரின் தாக்குதலில் தீவிரவாதிகள் 5 பேரும் கொல்லப்பட்டனர். நாடாளுமன்றக் கூட்டத் தொடர் நடைபெற்றபோது இந்தத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. எனினும் வளாகத்தில் நின்றிருந்த எம்.பி-க்களுக்கு எந்தப் பாதிப்பும் இல்லை. 2001 டிசம்பர் 13-ல் நடைபெற்றத் தாக்குதலில் 12 பேர் பலியானார்கள். இதில் 5 பேர் தீவிரவாதிகள், 7 பேர் பாதுகாப்புப் படையினர். 15-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர். இது தொடர்பான வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டு கைதுசெய்யப்பட்டார் அப்சல் குரு. அவருக்குத் தூக்குத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

`தூக்குத்தண்டனையைக் குறைக்கக் கோரி’ அவர் அனுப்பிய மனுவை குடியரசுத் தலைவர் நிராகரித்தார். இதையடுத்து 2013-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் அப்சல் குரு தூக்கிலிடப்பட்டார். தந்தையின் மரணத்துக்குப் பிறகு, அவரின் மகன் காலிப் குரு, படிப்பில் கவனம் செலுத்த தொடங்கினார். இதன் விளைவாக கடந்த 2016-ம் எழுதிய 10-ம் வகுப்பு தேர்வில் 95 சதவிகிதம் மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளார். 5 பாடங்களில் அவர் ஏ1 கிரேடு பெற்றுள்ளார்.கடந்த ஆண்டு 12-ம் வகுப்புத் தேர்வு எழுதிய அவர் 500-க்கும் 441 மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்வாகியுள்ளார். இந்நிலையில் காலிப் குரு, ``வெளிநாடுகளில் உள்ள ஏராளமான கல்லூரிகள் ஸ்காலர்ஷிப் வழங்க தயாராக இருக்கின்றன. அதற்காக வேண்டி நான் பாஸ்போர்ட்க்கு விண்ணப்பித்துள்ளேன். என்னிடம் ஆதார் அட்டையும் உள்ளது. என்னுடைய மருத்துவ படிப்புக்கு இது பெரும் உதவியாக இருக்கும். தயவு செய்து எனக்கு உதவுங்கள்!’ என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். அவரது இந்த கோரிக்கைக்கு சமூகவலைதளங்களில் ஆதரவு பெருகிவருகிறது. ``சாதாரண குடிமகனைப்போலத்தான் அவரும். மற்றவர்களைப்போல தான் அவர் நடத்தபட வேண்டும். குடிமகனுக்கான சலுகைகள் அவருக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும்” என்று ஆதரவுக்கரம் நீட்டியுள்ளனர். இதனிடையே காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் மெஹபூபா முஃப்தி, ``அவன் தந்தையின் செயலுக்காக அந்தச் சிறுவன் ஏன் பாதிக்கப்பட வேண்டும்? காலிப் குரு படிப்பில் கெட்டிக்காரன். சாதாரண குடிமகனாக வாழ்வதற்கான அனைத்து உரிமைகளும் அவர் மகனுக்கு உண்டு!” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

#WATCH Afzal Guru's (who was executed in 2013 for his role in 2001 Parliament attack) son Ghalib Guru says, "I appeal that I should get a passport. I also have an Aadhaar card. If I get a passport, I can avail international medical scholarship." pic.twitter.com/jJZSVht8k8