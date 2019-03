`வாடிக்கையாளர்களே திறமையான குவாலிட்டி கன்ட்ரோலர்கள்’ - தொழில்முனைவோர் டிப்ஸ்! | Tips for aspiring entrepreneurs

`வாடிக்கையாளர்களே திறமையான குவாலிட்டி கன்ட்ரோலர்கள்’ - தொழில்முனைவோர் டிப்ஸ்!

தொழில்முனைவோர்களின் மிகப்பெரிய பலம், அவர்களின் வாடிக்கையாளர்களே. அவர்களைத் தக்கவைப்பதே அவர்களின் தனித்திறமை. வாடிக்கையாளர்களுக்கான சேவை சரிவர இல்லாத காரணத்தால்தான், 70 சதவிகித வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து இன்னொரு நிறுவனத்தைத் தேடிச்செல்வதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. வாடிக்கையாளர் சேவையே, ஒரு நிறுவனத்தின் முதன்மைப் பணியாக இருக்க வேண்டும். ஒரு நிறுவனத்தின் தலைவர், அவருக்கான இருக்கையில் கம்பீரமாக அமர்வதைவிட, வாடிக்கையாளர்களின் மனதில் எளிமையாக அமர்வதே மிகமுக்கியம். அப்படியோர் இடத்தைப் பிடித்துவிட்டால் தொழிலை முன்னேற்றுவது மிக எளிது. வாடிக்கையாளர்களின் நன்மதிப்பைப் பெறுவது ஒரு கலை.

வாடிக்கையாளருக்கு மதிப்பளித்தல்

தனக்கு இந்த நிறுவனத்தில் மதிப்பு தருகிறார்கள், மரியாதையாக நடத்துகிறார்கள் என்ற உணர்வை வாடிக்கையாளர் மனதில் உருவாக்க வேண்டும். வாடிக்கையாளரை உரிமையோடு பெயர் சொல்லி அழைக்கும்படி அவரோடு பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். வெறுமனே தொழில்முறை உறவாக மட்டுமல்லாது, வாடிக்கையாளரின் தொழில், குடும்பம், விருப்பங்கள், உடல்நலம் குறித்தெல்லாம் உரையாடி இருவருக்குமான பிணைப்பை அதிகப்படுத்த வேண்டும். கூடுமானவரை அரசியல் தவிர்ப்பது நல்லது.

வாடிக்கையாளர் சேவை என்பது, அனைத்து நிலைகளிலும் இருக்க வேண்டும். ஒரு வேலையை எடுத்துச்செய்யும்போது அதன் எந்தக் கட்டத்தில் தவறு நேர்ந்தாலும் அந்தத் தவறு வாடிக்கையாளரின் தரப்பாக இருந்தாலும் தவற்றைச் சரிசெய்வது எப்படி என்ற கோணத்தில்தான் சிந்திக்க வேண்டும். ஏனெனில், வாடிக்கையாளருக்குத் தேவை குறித்த நேரத்தில் சரியான பொருள் மட்டுமே. நமது நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் எத்தகைய தவறு நேர்ந்தாலும் அதைச் சரிசெய்து குறித்த நேரத்தில் தந்துவிடுவோம் என்ற நம்பிக்கையே அந்த வாடிக்கையாளரைத் தக்கவைக்கும்.

வாடிக்கையாளர்களே மார்க்கெட்டிங் பிரதிநிதிகள்

வாடிக்கையாளர்கள் பெருகப் பெருக தொழில் படிப்படியாக வளர்ச்சியடையும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் எவ்வளவு பேர் வந்தாலும் ஏற்கெனவே இருக்கும் வாடிக்கையாளர்களை கைவிடக் கூடாது. புதிய வாடிக்கையாளர்கள் மிகப்பெரிய தொழில் வாய்ப்பை வழங்கினாலும், பழைய வாடிக்கையாளர்களை உதாசீனப்படுத்திவிடக் கூடாது. பழைய வாடிக்கையாளர்களால்தாம் புது வாடிக்கையாளர்கள் கிடைத்துள்ளார்கள் என்பதை எக்காரணத்தைக்கொண்டும் மறந்துவிடக் கூடாது. ஆம், வாடிக்கையாளர்கள்தாம் நம்முடைய மார்க்கெட்டிங் பிரதிநிதிகள். நாம் வாடிக்கையாளர்களை நன்முறையில் கவனித்துக்கொண்டால் நம்முடைய தொழில் வளர்ச்சியை அவர்கள் கவனித்துக்கொள்வார்கள் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது.

வாடிக்கையாளர்களே குவாலிட்டி கன்ட்ரோலர்கள்

வாடிக்கையாளர்கள் நம்முடைய தொழில் குறித்து பல்வேறு குறைகள் கூறக்கூடும். குறைகளை களையக் களையத்தான் நமது தொழில் திறமை மேம்படும். பெரிய தொழில் நிறுவனங்களில் தரத்தைப் பரிசோதிக்க குவாலிட்டி கன்ட்ரோலர் இருப்பார்கள். சிறு தொழில் நிறுவனங்களில் அதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது. ஆனால், வாடிக்கையாளர்களே திறமையான குவாலிட்டி கன்ட்ரோலர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் கூறும் குறைகளைச் சரிசெய்தாலே நமது தொழில் தூய்மை பெறும். வாடிக்கையாளர்களில் நல்ல வாடிக்கையாளர், கெட்ட வாடிக்கையாளர் என்று எவரும் இல்லை. ஒருவர் வாடிக்கையாளராக மாறிவிட்டாலே அவர் நல்ல வாடிக்கையாளர்தான். ஆம், `The customer is always Right' என்பதை மனதில்கொண்டு அவர்கள் கூறும் குறைகளை களைந்துவந்தாலே நமது தொழில் முன்னேற்றம் காணும்.

வாடிக்கையாளர்கள், குவாலிட்டி கன்ட்ரோலர்கள் மட்டுமல்ல... மக்களின் தேவை, எதிர்பார்ப்பு என்னவென்று அறிந்தவர்கள். மக்களின் எதிர்பார்ப்பு காலத்துக்கேற்ப மாற்றம்பெறுவதை வாடிக்கையாளர்கள் மூலமே தெரிந்துகொள்ள முடியும். அதற்கேற்ப நாமும் நமது சிந்தனையை அப்டேட் செய்துகொள்ள வேண்டும். நமது தயாரிப்பின் தன்மையை மாற்றியமைத்துக்கொள்ள வேண்டும். நமது தொழில்திறன், இயந்திரங்கள், மென்பொருள்கள் என அனைத்துமே காலத்துக்கேற்ப ஏற்றம்பெறுவது அவசியம்.

வாடிக்கையாளர்களே பலம்

தொழில் வளர்ச்சி பெறும் காலகட்டத்தில் தொலைபேசி அழைப்புகளை ஏற்பதற்கும், வாடிக்கையாளர் சேவைக்கும் பணியாளர்களை நியமிக்கும் சூழலில், தேர்ச்சிபெற்ற பணியாளர்களை நியமிக்க வேண்டும். நீங்கள் வாடிக்கையாளர்களை அணுகும் முறையை அவர்களுக்கும் பயிற்சியளித்து உங்கள் நிறுவனத்திற்கேற்ற பணியாளர்களாக மாற்ற வேண்டும். `பணியாளர்கள் மாறலாம், வாடிக்கையாளர்கள் மாறக் கூடாது' என்பதை மனதில்கொள்ள வேண்டும். ஆம், ஒரு தொழில் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியில் அனைத்துக் கட்டங்களிலும் வாடிக்கையாளர்களே பலம்! வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கையே நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி!