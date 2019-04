தேர்தல் பிரசாரத்தில் `நாகினி டான்ஸ்' ஆடிய அமைச்சர்! - தொண்டர்கள் உற்சாகம் | Karnataka Housing Minister MTB Nagraj dances with a group of people

கர்நாடகாவில் தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது அம்மாநில வீட்டுவசதித் துறை அமைச்சர் எம்.டி.பி.நாகராஜ், நாகினி டான்ஸ் ஆடி வாக்குகள் சேகரித்தார்.

மக்களவைத் தேர்தலுக்கு நாடு தயாராகி வருகிறது. 7 கட்டங்களாக நடைபெறும் வாக்குப்பதிவு நாளை தொடங்குகிறது. தேர்தலையொட்டி அரசியல் கட்சிகள் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. கர்நாடகாவில் சிக்கபாலபுரா மக்களவைத் தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சர் வீரப்ப மொய்லியை ஆதரித்து அம்மாநில வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சர் எம்.டி.பி. நாகராஜ் பிரசாரம் செய்தார்.

தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது அவரது வாகனத்துக்குப் பின்னால் மேள, தாள வாத்தியக்காரர்கள் தொடர்ந்து வரும்படி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஹோஸகோட் பகுதியில் உள்ள கட்டிஹேனஹள்ளி கிராமத்தில் அவர் பிரசாரம் மேற்கொண்டிருந்தபோது, பிரபல இந்திப் படமான நாகின் படத்தின் இசை வாசிக்கப்பட்டது. அந்த இசைக்கேற்றவாறு கைகளை தலைக்கு மேலே தூக்கி நாகினி ஆட்டத்தை அமைச்சர் நாகராஜ் ஆடினார். அவரைத் தொடர்ந்து தொண்டர்களும் நடனமாடத் தொடங்கினர். இந்த வீடியோ தற்போது ஆன்லைனில் வைரலாகி வருகிறது. வாக்காளர்களைக் கவர என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வீர்களா என ஒருபுறம் நெட்டிசன்கள் அவரை விமர்சித்து வருகிறார்கள்.

#WATCH Karnataka Housing Minister MTB Nagraj dances with a group of people while campaigning in Hoskote. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/InQmOuLOis