`வேலைவாய்ப்பா, பக்கோடாவா!'- மோடிக்கு எதிராக காங்கிரஸ் ட்வீட் | Jobs or pakoda tweets congress

`வேலைவாய்ப்பா, பக்கோடாவா!'- மோடிக்கு எதிராக காங்கிரஸ் ட்வீட்

17-வது மக்களவைத் தேர்தல், மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே தொடங்கியுள்ளது. இந்தியாவின் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் இந்த நாளில், தெலங்கானா மக்கள் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு வாக்களிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். தேர்தல் அல்லாத பகுதிகளில், பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் நாட்டு மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கத் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில், வாக்குப்பதிவு தொடங்கியுள்ள முதல் நாளான இன்று, காங்கிரஸ் கட்சி தனது அதிகாரபூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் பல்வேறு கருத்துகளையும் புகைப்படங்களையும் பதிவிட்டுவருகிறது.

காங்கிரஸ் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில், ``இன்று முடிவு செய்யுங்கள்! வெறுப்புணர்ச்சியா, அன்பா, வேலைவாய்ப்பா, பக்கோடாவா, வெறும் பிரசாரமா அல்லது கொள்கையா, ஒற்றுமையான தேசமா, பிரிவினைவாதமா... காங்கிரஸுக்கு வாக்களியுங்கள், இன்றே முடிவு எடுங்கள்’’ என குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

Today you decide

Love over hate

Jobs over pakoda

Policies over propoganda

One nation over division

Vote for Congress, Vote for you.

Today you pledge,

இதற்கிடையில், காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரதமர் மோடியைக் கடுமையாக விமர்சனம்செய்து, அவர் பங்குக்குத் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஸ்டேடஸ் பதிவுசெய்துள்ளார்.

அதில், மோடி ஆட்சியில் 2 கோடி பேருக்கு வேலை இல்லை. வங்கிக் கணக்கில் போடுவதாகச் சொன்ன 15 லட்ச ரூபாய் இல்லை. விவசாயிகளின் வலிகள். ரபேல் ஊழல்... பொய் பொய் பொய் மட்டுமே... உண்மைக்கு மாறான கலவரங்கள், வெறுப்பு, பயம். இப்படி இந்த நாட்டை ஒட்டு மொத்தமாகச் சூழ்ந்திருந்தது. இவற்றை எல்லாம் அகற்ற, இந்தியாவின் ஆன்மாவாகக் கருதி வாக்களியுங்கள்'' என்று பதிவு செய்துள்ளார், ராகுல் காந்தி.

காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலைப்பாடு இப்படி இருக்க, பிரதமர் மோடியோ... முதல் தலைமுறை மற்றும் இளம் வாக்காளர்கள் தவறாமல் அனைவரும் வாக்குச் சாவடிக்கு வந்து வாக்களியுங்கள்' என்று உருக்கமாகக் கூறியுள்ளார்.