'ட்விட்டரில் மரியாதையா போஸ்ட் போடணும்' - மகனை செல்லமாக மிரட்டும் முன்னாள் ஐஏஎஸ் சந்திரலேகா | Former I.A.S. Chandralekha's viral video

முன்னாள் ஐஏஎஸ் சந்திரலேகா, தன் மகனை செல்லமாக மிரட்டும் வீடியோ ஒன்றுதான் தற்போது ட்விட்டரில் வைரலாகிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த வீடியோவை, சந்திரலேகாவின் மகன் அபிஜித், தன் பக்கத்தில் அப்லோடு செய்திருக்கிறார். கூடவே, ''என் அம்மா, என்னை ட்விட்டரை விட்டு வெளியேறச் சொல்லி மிரட்டிக்கொண்டிருக்கிறார். நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது சரியாக நடந்துகொள்ளவில்லையென்றால், 'பிகினி அண்டு ஹாட் பேன்ட் போட்டுக்கொண்டு வந்து ஸ்கூலில் டான்ஸ் ஆடுவேன்' என்று பயமுறுத்துவார். என் அம்மாவின் பயமுறுத்தல், இந்த 41 வயதிலும் வொர்க் அவுட் ஆகிறது'' என்று நகைச்சுவையாக போஸ்ட்டும் போட்டிருக்கிறார்.

அந்த வீடியோவில் சந்திரலேகா தன் மகனிடம், ''அடுத்த தடவை உன் ட்விட்டரில் கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணினா, நீ ஸ்கூலுக்கு படிக்கிறப்போ நியான் கலர் ஹாட் பேன்ட் போட்டுட்டு வருவேன்னு பயமுறுத்துவேன் இல்லையா? அதே மாதிரி இப்பவும் உன் ஆஃபீஸுக்கு வந்துடுவேன்'' என்கிறார். அதற்கு அபிஜித், ''அய்யோ மம்மி வேணாம்... வேணாம்....'' என்கிறார். சந்திரலேகா உடனே, ''அப்ப நீ மிஸ் பிஹேவ் பண்ண மாட்டேன்னு பிராமிஸ் பண்ணு. ட்விட்டரில் எது போட்டாலும் மரியாதையா போடணும். இல்லன்னா, ட்விட்டரில் இருந்து நீ வெளியே வந்துடணும். என்ன ட்விட் போடணும்னாலும், அதை என்கிட்ட காட்டி மம்மி இதை போடலாமான்னு கன்சல்ட் பண்ணிட்டுத்தான் போடணும். இல்லாட்டா உன் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துடுவேன்'' என்கிறார். அதற்கு அபிஜித், 'சரி மம்மி சரி மம்மி' என்கிறார்.

அம்மா சந்திரலேகாவின் மிரட்டலும் மகன் அபிஜித்தின் பயமும், பார்ப்பதற்கும் கேட்பதற்கும் செம காமெடியாக இருந்தாலும், எல்லா அம்மாக்களும் இப்படியிருந்துவிட்டால் சமூக வலைதளங்கள் எவ்வளவு ஆரோக்கியமாக இருக்கும்!

My mother’s been threatening me & wants me off Twitter. When I was a kid she used to threaten to come to school & dance in bikini & hot pants if I didn’t behave. At 41 these threats still work pic.twitter.com/565J5DW86Z