மோடியை விமர்சித்து கோஷமிட்ட குழந்தைகளுக்கு பிரியங்கா காந்தி சொன்ன அட்வைஸ்! #ViralVideo | Priyanka Gandhi's Response To Children Abusing PM Modi Splits

பிரியங்கா காந்தியுடன் நின்றுகொண்டிருக்கும் சிறுவர்கள் மோடிக்கு எதிரான முழங்கங்களை எழுப்புகின்றனர். அவர்களை சாந்தப்படுத்தி, அவ்வாறான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தக் கூடாது என பிரியங்கா காந்தி அறிவுறுத்தும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

அமேதி தொகுதியில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரசாரத்தில் இருக்கிறார் பிரியங்கா காந்தி. ராகுல்காந்தி அவரை செல்லமாக கலாய்க்கும் வீடியோ ஒன்று வைரலானது. இப்படியிருக்க இப்போது தற்போது சமூக வலைதளங்களில் மற்றொரு வீடியோ ஒன்று வைரலாகியது. அதில் மோடிக்கு எதிராக குழந்தைகள் முழக்கங்களை எழுப்ப, பிரியங்கா காந்தி அதை சிரித்து ரசிப்பதுபோல இருந்தது. இது தொடர்பாக பல்வேறு தரப்பினர், பிரியங்கா காந்திக்கு எதிரான கருத்துகளை பதிவிட்டு வந்தனர். இந்த வீடியோவை ட்விட்டரில் ஷேர் செய்த மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி ராணி, `அருவெறுப்பின் உச்சம். பிரதமர் ஒருவருக்குக் கிடைக்கும் வசைமொழிகள் குறித்து எண்ணிப்பாருங்கள்'' என்று சாடியிருந்தார்.

இதைத்தொடர்ந்து `இது எடிட்டட் வீடியோ’ என்று கூறி, முழுவீடியோவும் வெளியிடப்பட்டது. அந்த வீடியோவில், பிரியங்கா காந்திக்கு முன்பு நின்றுகொண்டு சிறுவர்கள் கூட்டாக இணைந்து, மோடிக்கு எதிரான முழங்கங்களை எழுப்புகின்றனர். அவர்கள் பேசுகையில், `சவுகிதார் ஒரு திருடன்” என்று மோடியை விமர்சிக்கின்றனர். அதையடுத்து மோடியைத் தனிப்பட்ட முறையில் திட்டுகிற பாணியில் சிறுவர்கள் கூச்சலிடுகின்றனர். உடனே அவர்களை பிரியங்கா காந்தி தடுக்கிறார். உடனே வாயில் கைவைத்துகொண்டு, `இதுவல்ல; இதுபோன்று பேசுவது நல்லதல்ல; நல்ல குழந்தைகளாக இருங்கள்” என்று கூறுகிறார். பிரியங்கா காந்தி கூறிய பிறகு சிறுர்கள் தாங்கள் கூச்சலிடுவதை நிறுத்திக்கொண்டனர். பின்னர் அவர்கள், `ராகுல்காந்தி ஜிந்தாபாத்’ என்று முழங்கங்களை எழுப்பினர். இந்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

இதுதொடர்பாக ஆம்ஆத்மியைச் சேர்ந்த அல்கா லம்பா, ``அவருடைய ரியாக்ஷன் எனக்கு பிடித்திருக்கிறது. அவர் குழந்தைகளை சரியான முறையில் வழிநடத்தினார்” என்று கருத்துத் தெரிவித்திருக்கிறார். பிரியங்கா காந்தியின் இந்த செயலுக்கு பலரும் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர். ``காங்கிரஸை கடுமையாக சாடிவரும் மோடிக்கு எதிராக பேசுகையில், அதை பிரியங்கா நாகரிகமான முறையில் தடுத்திருப்பது வரவேற்கத்தகது” என நெட்டிசன்கள் பாராட்டி வருகின்றனர். அதேபோல் முழு வீடியோவையும் பார்க்காமல் பிரியங்கா காந்தியை விமர்சித்த ஸ்மிர்தி இராணி உள்ளிட்ட பா.ஜ.கவினர் செயல்பாடுகள் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Uncouth to the core. Imagine the filthiest of abuses that a Prime Minister has to endure from people whose only claim to fame is a nose. Lutyens outrage anyone ???? https://t.co/T5sPyKtmbr